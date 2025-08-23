Social Ministrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale







Ministrul Sănătății a anunțat implementarea unor reglementări actualizate privind ocuparea funcțiilor de conducere la nivelul secțiilor spitalicești, precum și introducerea unui sistem de evaluare periodică a acestora. Alexandru Rogobete,a mai subliniat că „fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat”,

Alexandru Rogobete a afirmat că funcționarea corectă a fiecărei secții este esențială pentru buna desfășurare a activității unui spital. Acesta a menționat că, dincolo de infrastructura modernă și dotările tehnice, calitatea actului medical depinde în mare măsură de modul în care sunt gestionate echipele medicale și de respectul oferit pacienților.

„Șefii de secție, criterii clare și evaluare periodică. Un spital este sănătos atunci când secțiile lui funcționează corect. Dincolo de clădiri moderne și echipamente de ultimă generație, esența calității medicale stă în organizarea fiecărei secții, în modul în care echipa este coordonată și în respectul arătat pacienților”, transmite ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății introduce noi criterii pentru ocuparea funcțiilor de conducere în unitățile medicale. Potrivit modificărilor legislative anunțate, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor încheia contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, care vor fi evaluați anual.

De asemenea, accesul la aceste funcții nu se va mai face doar prin formalități administrative. Candidații vor susține un concurs care va include prezentarea unui proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, proiect ce va trebui să conțină obiective concrete și indicatori măsurabili.

„Fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile”, a punctat ministrul

Ministrul Sănătății a subliniat că experiența academică nu va mai fi singurul criteriu pentru ocuparea acestor posturi. Conform acestuia, nu întotdeauna persoanele cu cel mai înalt grad universitar sunt și cei mai eficienți lideri, motiv pentru care procesul de selecție este revizuit pentru a pune accent pe competențe manageriale și rezultate.

„Calitatea universitară nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. Știm bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este și cel mai bun lider. Recunoaștem acest adevăr și schimbăm împreună modalitatea de ocupare a funcțiilor de conducere”, a mai arătat ministrul Sănătății.

Potrivit ministrului Sănătății, această schimbare vine în contextul unei nevoi urgente de reformare a practicilor existente, care, până acum, ar fi funcționat în beneficiul unui număr restrâns de persoane. Oficialul a subliniat că sistemul actual nu mai poate continua în forma actuală și că este necesară o resetare a regulilor.

„Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege, și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continută. Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Este evident, cu toată bunăvoința pe care o am, că lucrurile nu mai pot continua așa și că trebuie să punem capăt unui obicei care a funcționat doar în avantajul unora”, a mai subliniat Alexandru Rogobete.

În viziunea ministerului, funcția de șef de secție nu trebuie privită ca un titlu onorific, ci ca o poziție de răspundere permanentă. Ministrul a transmis un mesaj clar: fără acele „funcții din inerție”.

„Mesajul meu este ferm: șefii de secție nu mai pot rămâne în funcții din inerție. Ei trebuie să fie lideri activi, profesioniști și responsabili. „Această măsură înseamnă spitale mai organizate, secții mai eficiente și, în final, pacienți mai bine tratați”, a concluzionat ministrul în postarea sa de pe social media.