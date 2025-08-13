Social Ministerul Culturii a publicat notele obţinute de manageri în urma evaluării







Ministerul Culturii a anunțat finalizarea evaluărilor anuale pentru directorii celor 24 de instituții aflate în subordinea sa, care funcționează în baza unor proiecte de management aprobate. Procesul de evaluare a avut loc pe parcursul lunii iulie 2025, reluând un mecanism administrativ suspendat anterior.

Conform comunicatului transmis de instituție, reluarea acestui sistem de evaluare reprezintă revenirea la un ciclu firesc de aplicare a prevederilor legale în domeniu. Totodată, Ministerul Culturii a lansat procedurile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de manager la Opera Națională Română din Iași și la Muzeul Național Bran.

Centrul Cultural Toplița și Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” nu au fost incluse în actuala procedură de evaluare, întrucât contractele de management pentru aceste instituții au fost semnate la finalul anului 2024. De asemenea, Biblioteca Națională a României a fost exceptată, având contractul de management suspendat.

În ceea ce privește angajamentul autorităților de a organiza concursuri pentru ocuparea posturilor de conducere din instituțiile publice de cultură aflate în regim de interimat, Ministerul Culturii a început implementarea acestui demers în luna august.

Primele proceduri lansate vizează Opera Națională Română din Iași și Muzeul Național Bran.

Informațiile complete privind rezultatele evaluărilor manageriale pentru anul 2024, precum și detalii despre concursurile aflate în desfășurare, sunt disponibile pe site-ul oficial al Ministerului Culturii.

Cele mai mari punctaje au fost obținute de Marin Cazacu, directorul Filarmonicii „George Enescu”, și Carmen Croitoru, aflată la conducerea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, ambii cu nota 9,96. Aceștia sunt urmați îndeaproape de Gabor Tompa, managerul Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca (9,93), și Valeriu Cristian Hadji-Culea, directorul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași (9,92).

Printre cei care au obținut note ridicate se numără și:

Paulina Popoiu, managerul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” – 9,91;

Alexandru Boureanu, directorul Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova – 9,91;

Felix Florin Marcu, conducătorul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei – 9,90;

Varvara-Cătălina Ștefănescu, de la Centrul Național al Dansului București – 9,88;

Maria Adriana Hausvater, manager al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara – 9,86;

Maria Cristina Toma, managerul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi – 9,86.

De asemenea, mai mulți directori au obținut note peste 9,50, reflectând un nivel constant de performanță managerială:

Virgil Ștefan Nițulescu, Muzeul Național al Țăranului Român – 9,83;

Luis Ovidiu Popa, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” – 9,81;

Călin Corneliu Dan, Muzeul Național de Artă Contemporană – 9,73;

Narcis Dorin Ion, Muzeul Național „Peleș” – 9,66;

Iuliu Szep, Opera Maghiară din Cluj-Napoca – 9,65;

Valerii Kavruk, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni – 9,65.

În zona instituțiilor muzicale și teatrale s-au obținut următoarele note:

Daniel Nicolae Jinga, Opera Națională București – 9,66;

Cristian Rudic, Opera Națională Română Timișoara – 9,61;

Florin Estefan, Opera Națională Română din Cluj-Napoca – 9,60;

Attila Kopacz, Centrul de Cultură „Arcuș” din Covasna – 9,58;

Cristina Liliana Andrei, Muzeul Național „George Enescu” – 9,51;

Mihai Petre Măniuțiu, Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca – 9,48;

Daniela Vlădescu, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța – 9,46;

Mihai Ciprian Rogojan, Teatrul Muzical „Ambasadorii” – 9,32.

Evaluarea anuală are rolul de a asigura transparența și responsabilitatea în managementul instituțiilor de cultură și urmărește îmbunătățirea continuă a actului managerial și a ofertei culturale către public, informează cultura.ro.