Evaluarea Națională 2026. Calendarul probelor scrise și al simulărilor, propus de MEC. Document







Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2025-2026.

Documentul include și propunerile de calendare pentru desfășurarea examenelor, pentru activitățile specifice, precum și pentru simulările în ceea ce privește Evaluarea Națională.

Potrivit propunerilor actuale, probele scrise ale Evaluării Naționale se vor desfășura după încheierea cursurilor anului școlar 2025-2026. Calendarul propus este:

-Limba și literatura română (proba scrisă) – 22 iunie;

-Matematică (proba scrisă) – 24 iunie;

-Limba și literatura maternă (proba scrisă) – 26 iunie;

-Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 și 18:00) – 2 iulie;

-Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor – 3-4 iulie;

-Afișarea rezultatelor finale – 9 iulie;

-Limba și literatura română – 16 martie;

-Matematică – 17 martie;

-Limba și literatura maternă – 18 martie;

-Comunicarea rezultatelor – 30 martie;

Proiectul de ordin poate fi consultat AICI.

La Evaluarea Națională 2025 s-au prezentat 152.233 de elevi dintr-un total de 159.229 înscriși, ceea ce a reprezentat o rată de participare de 95,6%. Înainte de soluționarea contestațiilor, 126.495 de elevi au obținut medii mai mari sau egale cu 5, rezultând o rată de promovare de 83,1%. După contestații, procentul a urcat la 83,2%, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani. Numărul elevilor cu media 10 a crescut de la 75, înainte de contestații, la 85, după reevaluarea lucrărilor.

La Limba și literatura română, 86,5% dintre candidați au obținut note peste 5, fiind înregistrate 489 de note de 10. La Matematică, procentul mediilor peste 5 a fost de 76,3%, cu 976 note de 10. La Limba și literatura maternă, 92,3% dintre elevi au obținut note peste 5, iar 131 de lucrări au fost notate cu 10. Contestații și modificări de note

În total, au fost depuse 19.101 contestații, reprezentând 6,08% din numărul lucrărilor, mai puține decât în anul 2024, când au fost înregistrate 27.640 de contestații (8,76%). În urma acestora, 11.648 de lucrări au avut nota mărită, iar 5.454 au avut nota scăzută.