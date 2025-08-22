Social Noi reguli pentru internările de o zi. Cum se schimbă decontarea serviciilor medicale







O ordonanță a Ministerului Sănătății privind reforma în sănătate schimbă modul în care sunt decontate serviciile medicale pentru anumite categorii de pacienți. Documentul introduce reguli distincte pentru internările de o zi și pentru investigațiile paraclinice efectuate în ambulatoriu.

Până acum, toate spitalizările de zi erau decontate strict în limita contractelor încheiate de unitățile sanitare cu casele de asigurări. Asta însemna că, dacă spitalul depășea plafonul stabilit, nu mai primea bani în plus pentru serviciile efectuate.

Noua reglementare schimbă acest lucru pentru anumite categorii de pacienți. Este vorba despre pacienții incluși în Programele naționale de sănătate pentru afecțiunea pentru care sunt înscriși, despre bolnavii de tuberculoză sau HIV/SIDA, despre pacienții diagnosticați cu cancer, dar și despre persoanele, asigurate sau nu, cu suspiciune de cancer care trebuie investigate pentru confirmarea diagnosticului.

Pentru aceste cazuri, spitalizările de zi vor fi decontate integral, la nivelul serviciilor efectiv realizate, chiar dacă unitatea medicală a depășit numărul de cazuri prevăzut în contract. Sumele suplimentare se acordă prin acte adiționale, după finalul lunii. Pentru celelalte internări de o zi, rămâne valabilă regula veche: decontarea se face în limita contractului.

Legea prevede și modul în care spitalele își pot organiza activitatea.

Numărul de cazuri tratate în regim de spitalizare de zi trebuie să fie în concordanță cu programul de lucru declarat la semnarea contractului cu casa de asigurări de sănătate. Acest aspect este reglementat prin Contractul-cadru care stabilește relațiile dintre spitale și casele județene, se arată în ordonanța Ministerului Sănătății.

O altă modificare importantă vizează investigațiile paraclinice efectuate în ambulatoriu. Pentru pacienții oncologici, toate analizele și investigațiile necesare monitorizării se decontează suplimentar, prin acte adiționale, dacă sumele prevăzute în contract au fost depășite.

Pentru pacienții cu diabet, cu boli rare, cu afecțiuni cardiovasculare, cerebrovasculare, neurologice sau cu boli renale cronice, investigațiile de înaltă performanță și cele de medicină nucleară se plătesc, de asemenea, suplimentar. Totuși, pentru fiecare pacient din aceste categorii se va deconta o singură investigație de înaltă performanță pe an, în cadrul monitorizării bolii de bază.

Dacă aceleași persoane au nevoie de investigații suplimentare pentru alte afecțiuni, acestea pot fi realizate conform regulilor din pachetul de servicii medicale de bază.