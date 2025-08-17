Social Consultații mai rapide și internări reduse. Când vor beneficia pacienții de noile condiții







Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat investiții de 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate. Ministrul a mai precizat că, în România, prea mulți pacienți au resimțit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile și a așteptărilor obositoare pentru o simplă consultație. Prin dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, pacienții vor ajunge mai rapid la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile.

„Nu mai așteptăm alți 35 de ani – dezvoltăm acum ambulatoriile de specialitate pentru ca pacienții să aibă acces rapid la diagnostic și tratament, fără internări inutile. 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate”, a anunțat ministrul Sănătății, într-o postare pe Facebook.

Dr. Alexandru Rogobete a explicst că reformele legislative în curs aduc avantaje: extinderea programului ambulatoriilor spitalelor publice până la ora 20:00, flexibilitate mai mare pentru manageri și șefii de secție în organizarea activității medicale, creșterea finanțării de la 5 lei/punct la 6,5 lei, iar din 2026 la 8 lei, și eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici din programele naționale, indiferent dacă sunt sau nu asigurați:

„Schimbăm această realitate. Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate și investim masiv pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile”.

Ministrul Sănătății a mai anunțat și schimbări legislative pentru a simplifica, clarifica și aplica protocoalele privind raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale. În următoarele zile urmează să fie adoptate prin ordin de ministru protocoale simple și unitare pentru supravegherea infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi și metodologia de raportare.

Pentru pacienții aflați în situații critice, în special cei cu arsuri grave, va fi pus în funcțiune Registrul Electronic de Raportare al Infecțiilor Nosocomiale, realizat deja la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” și care va fi extins la toate unitățile care tratează astfel de pacienți:

„Infecțiile nosocomiale – nu se mai ascund! Schimbăm legislația pentru a simplifica, clarifica și face aplicabile protocoalele privind raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale. Infecțiile asociate asistenței medicale nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate și controlate. Doar așa putem proteja pacienții și limita răspândirea lor între oameni aflați deja într-o situație vulnerabilă”.

Ministrul a mai spus că, timp de ani de zile, aceste infecții au fost tratate ca un subiect tabu, ceea ce a dus la pierderea încrederii pacienților și la presiune uriașă asupra medicilor: „Este momentul să schimbăm acest lucru. Prin legislație clară, simplificată și ușor de aplicat, protocoale transparente și instruirea continuă a personalului medical. Nu prin blamarea medicilor, ci prin găsirea unor soluții reale care să protejeze pacienții.

Am creat cadrul legal pentru ca, în următoarele zile, să adoptăm prin ordin de ministru protocoale simple și unitare privind normele de supraveghere și control al infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi, metodologia de raportare a infecțiilor nosocomiale, atribuțiile clare pentru accidentele de expunere la produse biologice ale personalului medical, metodologii specifice de monitorizare și protecție a personalului și pacienților. Totul într-o manieră debirocratizată, simplă și eficientă, pentru ca aceste reguli să fie aplicate zi de zi”.