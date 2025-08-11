Social SMS-ul pe care îl vor primi toți românii. Confirmarea, obligatorie







Medicii de familie și cei din ambulatoriul de specialitate vor putea deconta serviciile medicale doar după ce pacienții confirmă printr-un SMS că serviciul a fost efectiv realizat. Măsura, explicată de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, are ca scop combaterea fraudelor din sistem, după mai multe cazuri de clonare a cardurilor de sănătate și decontări fictive.

„Acest mecanism de feedback al pacientului, acest SMS pe care îl primește după fiecare consultație sau eliberare de medicamente, atestă realitatea efectuării serviciului medical. Dacă, de exemplu, sunteți pe plajă și primiți un SMS că ați avut o consultație pentru care statul a plătit 120 de lei, aveți un număr de telefon la dispoziție la care să sunați și să spuneți: Bună ziua, n-am fost”, a detaliat Horațiu Moldovan.

Președintele CNAS a amintit că au existat situații în care cardurile de sănătate au rămas în cabinetele medicilor pentru validarea serviciilor, iar în unele cazuri chiar au fost clonate: „Au fost cazuri mediatizate în anii trecuți, când existau foarte multe carduri care nu trebuiau să fie în anumite cabinete. În unele situații, aceste carduri au fost clonate și nici nu mai era nevoie de ele pentru a deconta servicii fictive”.

Pe de altă parte, CNAS vizează lansarea unei platforme unificate și simple pentru programările medicale la nivel național. Lipsa unui sistem centralizat face dificilă găsirea rapidă a unui loc la specialist, spital sau laborator de analize, provocând frustrări frecvente pacienților.

„În prezent, pacientul navighează greu între un specialist și altul, între spitale, laboratoare și ambulatoriu, adesea fără să găsească loc disponibil pentru consultații sau investigații”, a recunoscut șeful CNAS.

În plus, sistemul de feedback va fi extins la toate categoriile de asistență medicală: medic de familie, ambulatoriu, farmacie. După validarea unui serviciu – fie o consultație, fie eliberarea unui medicament – pacientul va primi un SMS sau e-mail cu un link către un scurt chestionar privind aderența la tratament și calitatea serviciului.

„Acest mecanism, simplu și ieftin, vine să pună ordine în relația medic-pacient și în sistemul sanitar în general. Avem un grad mare de acceptare a măsurilor propuse”, a promis Horațiu Moldovan.

La rândul său, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a detaliat progresul implementării programărilor online în unitățile sanitare. Deși unele spitale au propriile sisteme digitale, se lucrează la platforma unitară, denumită PIAS, dezvoltată în colaborare cu CNAS.

„O parte din spitale oferă deja posibilitatea programărilor online. Prima interfață a platformei va fi disponibilă în decembrie anul acesta, iar forma finală va fi funcțională în august anul viitor”, a anunțat Alexandru Rogobete.

Noua platformă va centraliza informația și va facilita accesul atât pacienților, cât și furnizorilor de servicii medicale, înlocuind sistemele disparate existente. „Va oferi o mai mare transparență și accesibilitate”, crede ministrul Ragobete.