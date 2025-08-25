International Și-a ucis logodnica, apoi s-a sinucis alături de copilul de trei luni, provocând un accident







Un român de 37 de ani, din Germania, și-a înjunghiat mortal logodnica, apoi a provocat intenționat un accident rutier. În urma impactului, bărbatul și fiul de trei luni al cuplului au murit, iar fiica de doi ani a fost rănită grav. Fetița a stat o perioadă în comă, dar în cele din urmă s-a trezit, potrivit Bild.

Potrivit Bild, tragedia care a zguduit comunitatea din Waldachtal-Salzstetten, landul Baden-Württemberg, a avut loc pe 10 august. La acel moment, nu se cunoștea faptul că autorul era cetățean român.

Pe 10 august, Alexandru V., în vârstă de 37 de ani, și-a înjunghiat mortal logodnica, Daniela, de 34 de ani, apoi a provocat intenționat un accident rutier în care și-a pierdut viața împreună cu fiul lor de trei luni, Aaron.

În mașină se afla și fiica lor, Hannah, de aproape doi ani, care a supraviețuit, dar a fost grav rănită.

După câteva zile de comă, fetița s-a trezit și a reușit să comunice cu bunica ei. Medicii de la Uniklinik Tübingen au explicat că prezența acesteia a fost esențială pentru recuperarea copilei și i-au cerut să rămână permanent lângă nepoata sa.

„Există o scânteie de speranţă în întuneric. Deşi încă dormea, medicii au observat emoţii puternice atunci când Hannah îi auzea vocea bunicii şi îi simţea mângâierile”, a spus Andrea Borg, o prietenă a familiei, citată de Bild.

Medicii au încercat să o trezească la cinci zile după tragedie, însă au fost nevoiți să oprească procedura. După 72 de ore, la o nouă încercare, totul a decurs bine. De luni, fetița reușește să comunice cu bunica ei nu doar prin atingeri, ci și prin reacții la cuvinte. „După-amiaza au putut deja să facă împreună o mică plimbare cu căruciorul”, a mai spus Andrea Borg.

Familia, susținută de rude și prieteni, a transmis mulțumiri pentru valul de solidaritate. „Bunicii, unchii şi mătuşile sunt copleşiţi de compasiune şi sprijin. Le face bine să ştie că nu sunt singuri în această perioadă cumplită”, a mai afirmat Borg, potrivit Bild.

Poliția din Germania a anunțat că ancheta privind crimă s-a încheiat, întrucât autorul a murit.