Filmul tragediei din Argeș, în care au murit patru tineri. Au fost găsiți, prea târziu, de doi culegători de ciuperci

Un accident teribil care s-a întâmplat sâmbătă în județul Argeș a răpit viețile a patru tineri, cu vârste între 20 și 23 de ani, după ce mașina în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie adâncă de peste 200 de metri, în Masivul Iezer. Singurul supraviețuitor, Costin Bulgaru, în vârstă de 20 de ani, a povestit din spital cum șoferul, Ștefan Berevoianu, a vrut să testeze puterea autoturismului cu doar câteva zile înainte de tragedie, potrivit Fanatik

Potrivit relatărilor, Ștefan Berevoianu cumpărase un Suzuki Vitara cu doar trei zile înainte de accident și a decis să-l ducă pe munte împreună cu logodnica sa, Ștefania Boteanu, studentă la Universitatea „Transilvania” din Brașov, și alți trei prieteni apropiați.

Cei doi tineri erau logodiți și urmau să se căsătorească în curând, fapt confirmat de primarul comunei Lerești, Marian Toader.

Cei cinci plecaseră sâmbătă dimineață din Lerești pentru a prinde răsăritul pe munte. După aproximativ 30 de kilometri de urcat, șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a rostogolit în prăpastia adâncă de peste 200 de metri. Patru dintre pasageri au murit pe loc, înainte de venirea echipajelor de salvare.

„Întreaga comunitate suntem în stare de șoc. Este o tragedie care ne-a îndurerat pe toți și mai ales pe familiile acestor copii. Ștefan și Ștefania se iubeau și urmau să se căsătorească. Erau doi tineri minunați”, a declarat edilul, Marian Toader, cu ochii în lacrimi.

Tot primarul a precizat că, în urmă cu doar două săptămâni, Ștefania fusese implicată într-o tamponare ușoară, fără urmări grave. Atunci, un alt șofer ieșise de pe o stradă laterală, iar impactul nu provocase răni serioase.

Singurul care a scăpat cu viață a fost Costin Bulgaru, aflat pe bancheta din spate, în spatele șoferului. El a reușit să sară din autoturism în timp ce acesta se rostogolea

. „Persoana care a supraviețuit era pe scaunul din spate, suferind o fractură la antebraț. I-am și spus că s-a născut a doua oară”, a declarat medicul de pe ambulanță, Victoria Lâsâi.

Tânărul a rămas mai bine de zece ore singur, strigătele lui fiind auzite abia la prânz de doi culegători de ciuperci. „Era în șoc hipotermic, dar conștient. Am ajutat să-l tragem cu targa, apoi a fost preluat de elicopter”, a povestit unul dintre salvatori.