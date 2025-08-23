Social Tragedie în Argeș. Patru morți, după răsturnarea unui vehicul în zona montană Portăreasa







Patru persoane au murit, sâmbătă după-amiază, după ce vehiculul în care se aflau s-a răsturnat în zona montană Portăreasa, din comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Din cauza drumului greu accesibil, salvatorii nu au putut ajunge cu autospecialele până la locul accidentului și au fost transportați cu vehicule de teren.

Ajunși la fața locului, pompierii, polițiștii și salvamontiștii au găsit cinci victime. Patru dintre acestea erau deja decedate, iar cea de-a cincea, un tânăr de 23 de ani, a fost găsit conștient, dar rănit. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului și urmează să fie transportată cu elicopterul SMURD la spital.

La intervenție participă o echipă mixtă formată din pompieri, polițiști și salvamontiști, care acționează coordonat pentru a asigura salvarea victimei și gestionarea situației. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia, vehiculul răsturnându-se într-o zonă greu accesibilă din Munții Argeșului.

Știre în curs de actualizare