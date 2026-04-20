Toto Dumitrescu, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a părăsit locului accidentului în care a fost implicat 

Toto Dumitrescu, în vârstă de 28 de ani, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, după accidentul în care a fost implicat în luna septembrie a anului trecut. Deși nu a fost considerat vinovat de producerea accidentului, acesta a părăsit locul accidentului, fapt pentru care a fost condamnat.

Judecătoria Sectorului 1 București l-a condamnat pe Toto Dumitrescu la doi ani de închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului sau pentru modificarea ori ștergerea urmelor acestuia.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. În același timp, judecătorii au dispus interzicerea dreptului lui Toto Dumitrescu de a conduce autovehicule pentru o perioadă de trei ani, măsura urmând să se aplice după rămânerea definitivă a hotărârii.

Pe durata perioadei de supraveghere, Toto Dumitrescu trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune București și să anunțe orice schimbare de domiciliu sau de loc de muncă.

De asemenea, instanța a decis ca fiul fostului fotbalist să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Pe 14 septembrie 2025, în jurul prânzului, Brigada Rutieră a fost sesizată despre un accident produs la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, din Sectorul 1 al Capitalei. Ilinca Dalina Amariei, jucătoare de tenis, nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu vehiculul în care se afla fiul lui Ilie Dumitrescu.

Ulterior, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului, iar polițiștii l-au găsit după 48 de ore într-un apartament din Ilfov. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore pentru părăsirea locului accidentului și a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală, unde un test antidrog a indicat prezența cocainei.

Toto Dumitrescu mai are o condamnare din 2021, de opt luni de închisoare cu suspendare, pentru conducere sub influența drogurilor.