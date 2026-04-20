Toto Dumitrescu, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a părăsit locului accidentului în care a fost implicat 

Sursă foto: Captură video
Toto Dumitrescu, în vârstă de 28 de ani, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, după accidentul în care a fost implicat în luna septembrie a anului trecut. Deși nu a fost considerat vinovat de producerea accidentului, acesta a părăsit locul accidentului, fapt pentru care a fost condamnat.

Toto Dumitrescu, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare

Judecătoria Sectorului 1 București l-a condamnat pe Toto Dumitrescu la doi ani de închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului sau pentru modificarea ori ștergerea urmelor acestuia.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. În același timp, judecătorii au dispus interzicerea dreptului lui Toto Dumitrescu de a conduce autovehicule pentru o perioadă de trei ani, măsura urmând să se aplice după rămânerea definitivă a hotărârii.

Fiul fostului fotbalist trebuie să urmeze un program de reintegrare socială

Pe durata perioadei de supraveghere, Toto Dumitrescu trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune București și să anunțe orice schimbare de domiciliu sau de loc de muncă.

Un român a rămas blocat într-un container în timp ce fura haine. După ce a fost eliberat, polițiștii l-au găsit într-un alt container
Un român a rămas blocat într-un container în timp ce fura haine. După ce a fost eliberat, polițiștii l-au găsit într-un alt container
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  21 aprilie 2026. Despre galaxii
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  21 aprilie 2026. Despre galaxii

De asemenea, instanța a decis ca fiul fostului fotbalist să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Accident Toto Dumitrescu

Accident Toto Dumitrescu. Sursă foto: Captură video

Accidentul a avut loc anul trecut

Pe 14 septembrie 2025, în jurul prânzului, Brigada Rutieră a fost sesizată despre un accident produs la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, din Sectorul 1 al Capitalei. Ilinca Dalina Amariei, jucătoare de tenis, nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu vehiculul în care se afla fiul lui Ilie Dumitrescu.

Ulterior, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului, iar polițiștii l-au găsit după 48 de ore într-un apartament din Ilfov. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore pentru părăsirea locului accidentului și a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală, unde un test antidrog a indicat prezența cocainei.

Toto Dumitrescu mai are o condamnare din 2021, de opt luni de închisoare cu suspendare, pentru conducere sub influența drogurilor.

22:19 - Cât poate trăi un Guvern interimar și care este scopul pentru care funcționează
22:12 - Lufthansa se confruntă cu un val de critici. Investitorii germani amenință cu tăierea afacerilor la Cluj
22:07 - Lia Olguța Vasilescu a susținut că politicile actuale de austeritate reprezintă o repetiție dezastruoasă a istoriei r...
22:02 - Singura soluție pentru România pare imposibilă: Un Guvern de uniune națională
21:56 - Germania subliniază necesitatea unor „parteneri de încredere” în UE după victoria lui Radev în alegerile din Bulgaria
21:47 - Ilie Bolojan refuză să demisioneze și acuză PSD de „decizie iresponsabilă” după retragerea sprijinului politic

Cât poate trăi un Guvern interimar și care este scopul pentru care funcționează
Cât poate trăi un Guvern interimar și care este scopul pentru care funcționează
Singura soluție pentru România pare imposibilă: Un Guvern de uniune națională
Singura soluție pentru România pare imposibilă: Un Guvern de uniune națională
Singura soluție pentru România pare imposibilă: Un Guvern de uniune națională
Singura soluție pentru România pare imposibilă: Un Guvern de uniune națională

