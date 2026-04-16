Fost șef din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condamnat la închisoare cu executare pentru luare de mită

Dragoș Adrian Iorga, fost director în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a primit o condamnare definitivă de 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Decizia a fost pronunțată joi de Curtea de Apel București, care a respins apelul formulat de inculpat.

Instanța a confirmat astfel hotărârea Tribunalului București din noiembrie 2025. Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, judecătorii au dispus și confiscarea sumei de 75.600 de lei, considerată a proveni din activitatea infracțională.

Potrivit anchetei realizate de DNA, Dragoș Adrian Iorga, care ocupa la momentul faptelor funcția de director al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman București-Ilfov, ar fi pretins bani de la subordonați în schimbul unor avantaje ilegale.

Procurorii notează că, la începutul anului 2021, acesta ar fi „ajutat” două persoane să promoveze concursuri de angajare, oferindu-le subiectele și răspunsurile corecte. În schimbul acestor „servicii”, inculpatul ar fi cerut câte 1.500 de lei lunar de la fiecare persoană, începând cu momentul încasării primului salariu și până la data de 30 noiembrie 2023.

Conform înțelegerii, în perioada martie 2021 – octombrie 2023, suma totală primită de fostul director s-ar fi ridicat la 75.600 de lei.

În faza de fond a procesului, Tribunalul București a analizat și solicitarea procurorilor privind confiscarea extinsă a unor sume suplimentare. Este vorba despre 10.000 de dolari, 11.000 de euro, 174.600 de lei, precum și lingouri de aur în greutate de aproximativ 62,5 grame.

Judecătorii au decis însă să respingă această cerere, considerând că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru o astfel de măsură.

În timpul anchetei, procurorii DNA au efectuat percheziții la domiciliul și la biroul lui Dragoș Adrian Iorga din București. În urma acestor descinderi, au fost ridicate mai multe sume de bani și bunuri.

Printre acestea se numără 174.600 de lei, 10.000 de dolari și 11.000 de euro, precum și lingouri de aur cu o greutate totală de 65,2 grame.