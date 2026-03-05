Social

Concurs pentru 400 de posturi în 23 de creșe. Salarii, în funcție de nivelul studiilor și de vechime

Comentează știrea
Concurs pentru 400 de posturi în 23 de creșe. Salarii, în funcție de nivelul studiilor și de vechimeCreșă. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Guvernul a aprobat, joi, scoaterea la concurs a 439 de posturi vacante în 23 de creşe recepţionate prin Programul de construire a creşelor „Sfânta Ana” şi prin Programul Naţional de Construcţii de interes public sau social.

Lista localităților în care sunt repartizate posturile

Programul „Sfânta Ana” este finanțat prin PNRR, prin componenta 15 - Educație, investiția 1 - Construirea, echiparea şi operaționalizarea a 110 creşe, potrivit unui comunicat transmis de Executiv.

Din totalul de 439 de posturi, 353 de posturi sunt destinate creșelor aflate în localitățile: Aiud, Abrud şi Sebeş (judeţul Alba); Beiuş şi Ţeţchea (judeţul Bihor); Caransebeş (judeţul Caraş-Severin); Hârşova şi Murfatlar (judeţul Constanţa); Târgu Secuiesc (judeţul Covasna); Baciu (judeţul Cluj); Corund (judeţul Harghita); Baia Mare (judeţul Maramureş); Piatra-Neamţ (judeţul Neamţ); Caracal (judeţul Olt); Câmpina (judeţul Prahova); Lugoj (judeţul Timiş); Odobeşti (judeţul Vrancea); şi Murgeni (judeţul Vaslui).

De asemenea, 86 de posturi sunt destinate creșelor construite în localitățile Pâncota (județul Arad), Sântămărie-Orlea (județul Hunedoara), Fântânele (județul Mureș) și Satu Mare (județul Satu Mare).

Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului. Erdogan, mesaj legat de situația Iranului. Livetext
Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului. Erdogan, mesaj legat de situația Iranului. Livetext
Daciana Sârbu, după ce fiica ei a fost scoasă de pe lista cu repatriați: O vulnerabilitate pentru că are acest nume
Daciana Sârbu, după ce fiica ei a fost scoasă de pe lista cu repatriați: O vulnerabilitate pentru că are acest nume

Când ar urma să fie scoase la concurs posturile

Salariile pentru personalul care lucrează în creșele de stat diferă în funcție de nivelul studiilor și vechimea în muncă. În medie, un educator  câștigă aproximativ 4.000-5.000 de lei net pe lună, iar venitul poate crește odată cu experiența și gradul profesional.

Posturile vor fi scoase la concurs după recepția lucrărilor și după punerea în funcțiune a creșelor, cu încadrarea în cheltuielile de personal deja aprobate în buget și fără alocarea unor fonduri suplimentare pentru salarii.

creșă

creșă. Sursa foto: Freepik

Potrivit sursei menționate anterior, aprobarea este necesară pentru operaționalizarea noilor unități și pentru îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din PNRR, condiții necesare pentru atragerea finanțării europene destinate programului de construire a 110 creșe.

Concursurile de angajare din învățământul preuniversitar, blocate

Reamintim că toate concursurile de angajare din învățământul preuniversitar rămân blocate prin măsurile fiscal-bugetare adoptate anul trecut. Legea nr. 141/2025 limitează ocuparea posturilor vacante din sectorul public.

Memorandumul privind posturile din creșe amintește prevederile acestei legi și reprezintă o derogare de la restricțiile privind ocuparea posturilor vacante.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:09 - Zelenski, mesaj pentru Viktor Orban: Vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate
21:01 - Carburanții, tot mai scumpi. Câciu, despre Ministrul Economiei: Văd că tace cu o eleganţă ieşită din comun
21:00 - Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului. Erdogan, mesaj legat de situația Iranului...
20:54 - Kader Keita: Nimeni nu-și poate cunoaște destinul. Ce aspirații avea fotbalistul înainte de accident  
20:48 - Ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud a refuzat să semneze în cartea de condoleanțe pentru ayatollahul Khamenei 
20:40 - Concurs pentru 400 de posturi în 23 de creșe. Salarii, în funcție de nivelul studiilor și de vechime

HAI România!

Războaie duse în numele religiei. Ce justificare au conflictele din Ucraina și Iran. Putin luptă cu Antihristul
Războaie duse în numele religiei. Ce justificare au conflictele din Ucraina și Iran. Putin luptă cu Antihristul
Octavian Hoandră: Lipsa încrederii cauzează cele mai grave fracturi și dezamăgiri și duce la violență
Octavian Hoandră: Lipsa încrederii cauzează cele mai grave fracturi și dezamăgiri și duce la violență
Pentru cine bat clopotele Hai LIve cu Turcescu 6
Pentru cine bat clopotele Hai LIve cu Turcescu 6

Proiecte speciale