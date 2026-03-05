Concurs pentru 400 de posturi în 23 de creșe. Salarii, în funcție de nivelul studiilor și de vechime

Guvernul a aprobat, joi, scoaterea la concurs a 439 de posturi vacante în 23 de creşe recepţionate prin Programul de construire a creşelor „Sfânta Ana” şi prin Programul Naţional de Construcţii de interes public sau social.

Programul „Sfânta Ana” este finanțat prin PNRR, prin componenta 15 - Educație, investiția 1 - Construirea, echiparea şi operaționalizarea a 110 creşe, potrivit unui comunicat transmis de Executiv.

Din totalul de 439 de posturi, 353 de posturi sunt destinate creșelor aflate în localitățile: Aiud, Abrud şi Sebeş (judeţul Alba); Beiuş şi Ţeţchea (judeţul Bihor); Caransebeş (judeţul Caraş-Severin); Hârşova şi Murfatlar (judeţul Constanţa); Târgu Secuiesc (judeţul Covasna); Baciu (judeţul Cluj); Corund (judeţul Harghita); Baia Mare (judeţul Maramureş); Piatra-Neamţ (judeţul Neamţ); Caracal (judeţul Olt); Câmpina (judeţul Prahova); Lugoj (judeţul Timiş); Odobeşti (judeţul Vrancea); şi Murgeni (judeţul Vaslui).

De asemenea, 86 de posturi sunt destinate creșelor construite în localitățile Pâncota (județul Arad), Sântămărie-Orlea (județul Hunedoara), Fântânele (județul Mureș) și Satu Mare (județul Satu Mare).

Salariile pentru personalul care lucrează în creșele de stat diferă în funcție de nivelul studiilor și vechimea în muncă. În medie, un educator câștigă aproximativ 4.000-5.000 de lei net pe lună, iar venitul poate crește odată cu experiența și gradul profesional.

Posturile vor fi scoase la concurs după recepția lucrărilor și după punerea în funcțiune a creșelor, cu încadrarea în cheltuielile de personal deja aprobate în buget și fără alocarea unor fonduri suplimentare pentru salarii.

Potrivit sursei menționate anterior, aprobarea este necesară pentru operaționalizarea noilor unități și pentru îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din PNRR, condiții necesare pentru atragerea finanțării europene destinate programului de construire a 110 creșe.

Reamintim că toate concursurile de angajare din învățământul preuniversitar rămân blocate prin măsurile fiscal-bugetare adoptate anul trecut. Legea nr. 141/2025 limitează ocuparea posturilor vacante din sectorul public.

Memorandumul privind posturile din creșe amintește prevederile acestei legi și reprezintă o derogare de la restricțiile privind ocuparea posturilor vacante.