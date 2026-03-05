Romsilva se reorganizează. Aspiranții la posturile de director, testați. Se schimbă și mandatele

Consiliul Economic și Social a aprobat proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Romsilva. Direcțiile regionale vor fi reduse de la 41 la 19, iar directorii vor susține concursuri pentru posturi cu contracte de mandat pe cinci ani.

Consiliul Economic și Social (CES) a dat aviz favorabil proiectului de Hotărâre de Guvern care prevede reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. Inițiativa aparține Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și este programată pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că, în urma reorganizării, numărul direcțiilor regionale va scădea de la 41 la 19. „Această reorganizare, așa cum există astăzi o înțelegere între toate partidele din coaliție, va presupune trecerea la 19 direcții regionale. Hotărârea va introduce criterii de performanță și concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere”, a afirmat Buzoianu.

Conform ministrului Mediului, directorii direcțiilor silvice regionale vor participa la concursuri pentru ocuparea posturilor. Contractele vor fi de tip mandat și vor avea o durată maximă de cinci ani.

„Cine va fi câștigător va semna un contract de muncă. Atenție, un contract de mandat. Și este foarte diferit și important, întrucât contractul de mandat se poate prelungi până la maximum cinci ani. Și, dacă mai poate să obțină încă o dată postul la concurs, nu mai poate avea încă cinci ani”, a explicat Buzoianu.

Ministrul a precizat că în prezent există directori silvici care ocupă funcțiile de două-trei decenii fără evaluări de performanță.

„Noi, astăzi, avem directori silvici care sunt de 20 - 30 de ani în direcții silvice, pe contract de muncă, și au rămas așa, pe termen nedeterminat, fără să facă absolut nimic. Sau, poate mai rău, întorcând ochii la ilegalități și la tăierile ilegale. Deci, vor fi concursuri, în urma concursului se vor semna contracte de mandat, iar contractele respective vor avea criterii de performanță atașate. În fiecare an se va analiza criteriul de performanță, îndeplinirea lui. Dacă nu se îndeplinesc criteriile de performanță, nu vor mai putea să o continue”, a adăugat Buzoianu.

În replica, Federația Sindicatelor Silva a anunțat că se opune concedierilor care vor rezulta din desființarea celor 22 de direcții silvice județene.

„Această reorganizare nu înseamnă eficiență. Înseamnă concedieri. Înseamnă blocaje. Înseamnă slăbirea capacității statului de a-și gospodări și apăra pădurile”, au transmis sindicaliștii.