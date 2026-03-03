Bugetul pe 2026. Cum arată cifrele prezentate de ministrul Finanțelor

Bugetul pe 2026 este unul de responsabilitate şi echilibru, construit pe un nou nivel record al investiţiilor şi al fondurilor europene atrase, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. El subliniază că modul în care este construit transmite semnale despre credibilitatea şi seriozitatea României.

Oficialul a explicat că obiectivul principal este reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile economice rămân ridicate. Nazare a mai spus că, deși dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB din cauza împrumuturilor acumulate anterior, investițiile depășesc nivelul anului 2025, în special cele finanțate din fonduri europene, care cresc de la 78 de miliarde de lei la peste 100 de miliarde de lei.

„Este un buget de responsabilitate şi echilibru, dar construit pe un nou nivel record al investiţiilor şi al fondurilor europene atrase în România, care vor susţine relansarea. (…)Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranţe false populaţiei vulnerabile”, a arătat el.

El a explicat că bugetul pe 2026 nu este despre promisiuni, ci despre stabilitate, investiții și disciplină, subliniind că modul în care este construit transmite semnale despre credibilitatea și seriozitatea României. Bugetul este, în opinia sa, unul care susține creșterea economică sănătoasă pe termen lung și creează condiții pentru finanțare mai avantajoasă, cu scopul de a asigura un trai mai bun pentru cetățeni.

„Obiectivul este să reducem nevoia de împrumut a statului, să consolidăm încrederea, să creăm condiţii pentru finanţare mai avantajoasă - toate acestea, pentru un trai cu adevărat mai bun pentru români. Bugetul pe 2026 nu este despre promisiuni, ci despre stabilitate, investiţii şi disciplină. Modul în care construim acest buget transmite semnale despre credibilitatea şi seriozitatea României”, a scris oficialul pe Facebook.

Nazare a explicat că bugetul marchează trecerea de la un model bazat pe consum şi cheltuieli curente la unul axat pe investiţii, fonduri europene şi disciplină fiscală. De asemenea, el a subliniat că bugetul este „realist şi onest”, construit fără artificii şi fără presiune fiscală suplimentară, după ce măsurile de corecţie adoptate anterior au stabilizat baza de venituri şi au permis o planificare credibilă orientată spre investiţii.

Bugetul pune accent și pe moderație și responsabilitate administrativă, mai spune el. Reforma aparatului public și reducerea sporurilor - pentru condiții vătămătoare, fonduri europene sau doctorat - vor diminua ponderea cheltuielilor curente în PIB și vor crea spațiu fiscal pentru dezvoltare.

„Este un buget de dezvoltare accelerată, care ridică ponderea investiţiilor peste nivelul record de 7,2% din PIB de anul trecut şi majorează cu aproximativ 30% bugetul finanţat din fonduri europene, integrând PNRR, politica de coeziune şi componenta SAFE.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a mai spus că bugetul pe 2026 este dedicat comunităților și autorităților publice locale, atingând un nivel istoric al resurselor de 84 de miliarde de lei, comparativ cu 76 de miliarde de lei în 2025.

Aproximativ 70% din fondurile europene sunt direcționate către proiecte locale și regionale, potrivit ministrului.

Acesta a subliniat că bugetul este orientat și către mediul de afaceri și relansarea economică, prin investițiile care intră în economie, stimularea proiectelor productive, deductibilități pentru profitul reinvestit, precum și scheme moderne de ajutor de stat și credite fiscale dedicate industriei, exploatării resurselor, inovării și reîntoarcerii capitalului uman din străinătate. Nazare a subliniat că, deși nevoile sunt mari în toate domeniile, este esențial ca planificarea bugetară să rămână ancorată în realism și responsabilitate.

Coaliţia de guvernare a stabilit ca miercuri să aibă loc şedinţa finală pentru închiderea bugetului, în format complet, pentru adoptarea formei agreate la nivelul coaliţiei.