Coaliția se reunește pentru bugetul pe 2026. PSD condiționează votul

Liderii partidelor din coaliția de guvernare se întâlnesc luni la Palatul Victoria pentru a relua discuțiile privind bugetul de stat pentru anul 2026, potrivit Gov. La ultima ședință, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a prezentat liderilor coaliției o primă formă a proiectului, bazată pe datele transmise de ministere.

Ședința de luni, programată pentru ora 13:00, vine într-un context tensionat, marcat de critici recente din partea PSD la adresa premierului Bolojan și a USR. În ciuda prezentării de săptămâna trecută, liderii PSD susțin că încă nu au primit toate schițele bugetului, deși vicepremierul Marian Neacșu a afirmat că Finanțele au pus la dispoziție „niște cifre ceva mai avansate”.

Adoptarea bugetului depinde de acordul întregii coaliții. PSD a anunțat că nu va susține documentul final dacă acesta nu include măsurile sociale cerute de partid.

Printre acestea se numără un pachet de ajutoare în două tranșe, acordate în aprilie și decembrie, pentru aproximativ 2,8 milioane de persoane: 1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 600 de lei pentru 612.000 de pensionari cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Conducerea PSD a stabilit această propunere într-o ședință din 1 februarie, desfășurată la Vila Lac. Pe lângă ajutoarele sociale, social-democrații cer ca bugetul să asigure fonduri pentru investițiile naționale și locale și ca nicio primărie să nu primească mai puțin decât anul trecut. De asemenea, ei solicită ca toate taxele colectate local să rămână în administrarea primăriilor.

Întârzierea bugetului a stârnit critici și din partea altor oficiali, inclusiv președintele Nicușor Dan, care a subliniat importanța adoptării rapide a documentului pentru stabilitatea fiscală a României. El a precizat că întârzierea afectează atât credibilitatea României pe piețele financiare, cât și implementarea măsurilor incluse în reforma administrației publice.

Guvernul intenționează ca bugetul să fie adoptat după finalizarea reformei administrației, astfel încât noile măsuri să poată fi puse în aplicare. Aceasta a fost negociată luni întregi în coaliție și ar urma să primească avizul tuturor ministerelor în această săptămână.