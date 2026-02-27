Alexandru Nazare consideră că excedentul bugetar din ianuarie 2026 confirmă un management financiar mai prudent

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că excedentul bugetar înregistrat în luna ianuarie 2026 reprezintă „un rezultat al prudenței și responsabilității”, în contextul în care, în aceeași lună a anului trecut, România înregistra un deficit semnificativ.

„Prima lună cu excedent bugetar din 2019: o nouă confirmare a managementului mai bun al finanţelor publice. Un rezultat al prudenţei şi responsabilităţii, care ne obligă în continuare”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, luna ianuarie 2026 reprezintă un moment important pentru finanțele publice. Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu un excedent de 0,85 miliarde lei, respectiv 0,04% din PIB.

„Este prima lună ianuarie cu excedent după 2019, în contextul în care, în ianuarie 2025, România înregistra un deficit de 11 miliarde lei”, a adăugat Nazare.

Ministerul Finanțelor a anunțat oficial că execuția bugetară pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 milioane lei, respectiv 0,04% din PIB, comparativ cu un deficit de 11,01 miliarde lei, echivalent cu 0,58% din PIB, în ianuarie 2025. Este prima execuție din ultimii șapte ani care înregistrează excedent bugetar în prima lună a anului, precedentul fiind consemnat în 2019.

Ministrul Finanțelor explică faptul că rezultatul pozitiv s-a bazat pe o colectare semnificativ mai bună a veniturilor. În ianuarie 2026, veniturile totale au însumat 55,12 miliarde lei, în creștere cu 17,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Nazare a evidențiat încasările din TVA, care au înregistrat un avans net de 23,9%. Totodată, rambursările de TVA au crescut cu 1 miliard de lei, ajungând la 4,73 miliarde lei, măsură prezentată drept un sprijin pentru lichiditatea companiilor.

„Această execuţie arată rezilienţă şi responsabilitate în administrarea finanţelor publice. Ajustarea structurală, bazată pe venituri solide şi controlul cheltuielilor curente, consolidează încrederea pieţelor şi investitorilor şi reduce costurile de finanţare pentru România”, a declarat ministrul.

Pe partea de cheltuieli, datele Ministerului Finanțelor arată că acestea au totalizat 54,27 miliarde lei în ianuarie 2026, în scădere cu 6% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Nazare susține că reducerea cheltuielilor a fost realizată printr-o gestionare prudentă, fără a afecta investițiile publice, care continuă să fie susținute în principal din fonduri europene.

„De aceea, bugetul pentru 2026 va urmări în continuare să îmbine prudenţa fiscală cu dinamismul economic. Ne vom asigura că investiţiile publice rămân puternice, cu accent pe proiecte de infrastructură, modernizare şi dezvoltare strategică, în special prin fondurile europene”, a mai declarat ministrul.

În mesajul său, Alexandru Nazare a afirmat că abordarea actuală are ca obiectiv consolidarea stabilității și predictibilității pe termen lung.

„Prin această abordare, România generează bani în economia reală şi devine mai atractivă pentru capitalul internaţional. Stabilitatea finanţelor publice trebuie să fie fundamentul încrederii şi predictibilităţii pe termen lung”, a mai transmis ministrul Finanţelor.

Datele publicate de Ministerul Finanțelor indică astfel o schimbare semnificativă față de începutul anului 2025, când bugetul general consolidat înregistra un deficit de peste 11 miliarde lei în luna ianuarie. Evoluția din prima lună a anului 2026 este prezentată de autorități drept un semnal pozitiv privind disciplina bugetară și eficiența colectării veniturilor, însă menținerea acestui trend va depinde de execuțiile din lunile următoare și de contextul economic general.