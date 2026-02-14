Câciu a criticat Guvernul: PIB-ul a fost umblat ca să coafeze deficitul

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a criticat pe Facebook modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a gestionat datele privind deficitul și datoria publică a României. El a spus că datele pentru luna decembrie 2025 nu au fost făcute publice nici până în februarie 2026 și a acuzat că raportările ar putea fi cosmetizate pentru a oferi o imagine mai bună a situației bugetare.

„Știați că România a închis anul 2025 cu o datorie publică de 1131 miliarde lei, adică 60% din PIB? Nu știați, pentru că Bolojan nici în februarie 2026 nu publică datele aferente lunii decembrie”, a afirmat fostul ministru.

El a spus că datele disponibile public sunt doar până în septembrie 2025, ceea ce, în opinia sa, ridică semne de întrebare privind transparența execuției bugetare.

Câciu a criticat și modul în care a fost prezentat deficitul bugetar, susținând că metodele folosite ar putea ascunde adevărata situație.

El a mai atras atenția asupra fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, despre care spune că au fost înregistrate incorect, mutându-se sume din categoria împrumuturi în categoria granturi fără corecții retroactive, ceea ce ar fi influențat artificial nivelul deficitului din 2024.

Fostul ministru a contestat și datele privind produsul intern brut, susținând că PIB-ul raportat a fost supraestimat pentru a reduce aparența deficitului.

„Știați că PIB-ul pe 2025 este 1895 miliarde lei și nu 1909 miliarde lei? Și că a fost umflat tot ca să coafeze deficitul?”, scrie Câciu, care mai arată că variațiile statistice aplicate de Institutul Național de Statistică depășesc de trei ori media europeană admisă.

Câciu a lansat o provocare directă criticilor și analiștilor economici: „Combateți ce am spus, pe reguli ESA 2010 și legat de deficit și de datorie publică!”. Fostul ministru a declarat că, dacă aceste practici ar fi avut loc sub guvernul precedent, reacțiile publice ar fi fost mult mai puternice.