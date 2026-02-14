Ce se întâmplă cu prețul gazelor după 31 martie. Guvernul a luat măsuri

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Guvernul pregătește un mecanism nou pentru perioada de după 31 martie, când expiră actuala schemă de plafonare a prețurilor la gazele naturale. Oficialul a declarat că soluția identificată ar urma să mențină factura populației la nivelul actual, în ciuda ofertelor mai mari apărute deja pe piață.

Ministrul a explicat că, în ultimele săptămâni, unii furnizori importanți au venit cu propuneri de preț cu 18-20% peste nivelul practicat în prezent. În acest context, Executivul a decis să intervină pentru a preveni o eventuală creștere bruscă a costurilor suportate de consumatorii casnici.

„O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de faţă, pentru a ne asigura că nu avem o explozie a preţurilor, în contextul în care, în mod normal, nu aveam de ce să avem un preţ mai mare după data de 31 martie, totuşi au apărut oferte în piaţă la marii furnizori şi cu 18-20% mai mari decât cele de astăzi”, a declarat Bogdan Ivan.

Noua variantă propusă este descrisă drept o formulă „hibridă”, care combină plafonarea la nivelul producătorului cu limitarea tarifelor pe lanțul de distribuție. Concret, statul ar urma să stabilească un preț maxim pentru gazul vândut de producători, sub nivelul actual, dar și plafoane pentru transportatori, distribuitori și furnizori.

Potrivit ministrului, obiectivul este ca prețul final pentru populație să nu depășească pragul de 0,31 lei/kWh, echivalentul a 310 lei/MWh.

„În această formulă ne asigurăm că indiferent, pe această plajă, cât de sus vor merge, dacă ar fi să vorbim că tot vor merge la preţul maxim, el nu va depăşi preţul final astăzi plafonat de 0,31 lei pe kW, 310 lei pe MW. Şi asta este plafonul de stat. Iar dacă vine un preţ mai mare decât 0,31, diferenţa o plăteşte tot statul român”, a afirmat Ivan.

Prin această schemă, Guvernul încearcă nu doar să protejeze consumatorii, ci și să creeze presiune asupra companiilor din sector pentru a-și eficientiza costurile. Ministrul a subliniat că limitarea marjelor reglementate ar trebui să determine furnizorii și distribuitorii să își optimizeze cheltuielile, astfel încât să rămână competitivi în interiorul plafonului stabilit.