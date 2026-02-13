Cât vor plăti românii la gaze începând din aprilie. În așteptarea deciziei finale a Guvernului, furnizorii au publicat primele oferte

Guvernul anunță menținerea unui preț administrat la gaze pentru consumatorii casnici până la 31 martie 2027. În paralel, furnizorii au publicat oferte care depășesc actualul plafon de 0,31 lei/kWh, în așteptarea unei decizii finale. Cât vor fi facturile la gaz din aprilie depinde de decizia finală a autorităților.

Guvernul intenționează să mențină un preț administrat la gazele naturale pentru consumatorii casnici în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan în 4 februarie, când a precizat că schema aplicată gazelor va fi diferită de cea utilizată în cazul energiei electrice.

Potrivit declarațiilor oficiale, măsura ar urma să asigure stabilitatea facturilor pentru populație. Pentru celelalte categorii de consumatori, plafonul actual nu ar mai urma să fie aplicat după 1 aprilie 2026.

Două zile mai târziu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că prețurile la gaze naturale nu vor crește pentru populație până la 31 martie 2027. El a explicat că noul mecanism va presupune o plafonare pe mai multe marje, dar cu menținerea nivelului actual pentru consumatorii casnici.

Într-un mesaj publicat ulterior pe Facebook, ministrul a reiterat că autoritățile pregătesc o soluție care să evite o eliminare bruscă a plafonării, așa cum s-a întâmplat în cazul energiei electrice, și a subliniat că obiectivul este protejarea facturilor populației după 31 martie 2026. În prezent, plafonul pentru consumatorii casnici este de 0,31 lei/kWh.

Totuși, furnizorii au publicat deja oferte peste plafonul actual, în așteptarea unei decizii finale. În paralel cu declarațiile autorităților, pe comparatorul oficial de prețuri apar oferte valabile și după 1 aprilie 2026 care depășesc plafonul actual. Potrivit datelor, unele tarife ajung la 0,34, 0,37 sau 0,38 lei/kWh.

Reprezentanții companiilor din domeniu susțin că piața se află într-o perioadă de incertitudine legislativă. CEO-ul E.ON România, Volker Raffel, a declarat că menținerea plafonării ar putea atrage o procedură de infringement din partea Comisiei Europene. El a mai spus că, pe piața angro, nu au fost lansate suficiente oferte pentru perioada de după aprilie.

La rândul său, Dana Dărăban, director executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), a afirmat că furnizorii se află într-o etapă de așteptare, până la adoptarea formei finale a deciziei guvernamentale.

Specialiștii în domeniu atrag atenția că semnarea unui contract în această perioadă nu blochează consumatorii. Silvia Vlăsceanu, expert în energie, a declarat că schimbarea furnizorului se poate face în orice moment, fără întreruperea alimentării și fără a depinde de eventuale modificări legislative ulterioare.

În acest context, evoluția facturilor din aprilie 2026 depinde de forma finală a actului normativ privind plafonarea. Autoritățile susțin că populația va fi protejată până în martie 2027, în timp ce ofertele publicate deja de furnizori reflectă scenariul unei piețe fără plafon pentru anumite categorii de consumatori.