Ce prețuri vor avea gazele după 31 martie 2026. Tarifele reale, explicate de ANRE

Începând cu luna februarie, furnizorii de gaze naturale vor avea obligația de a-și informa clienții asupra prețului prevăzut în contracte înainte de eliminarea schemei de plafonare, a anunțat președintele ANRE, George Niculescu. Acesta a avertizat că, după expirarea măsurii, prețurile ar putea crește și a recomandat consumatorilor să analizeze și să compare ofertele din piață pentru a-și schimba furnizorul, dacă identifică tarife mai avantajoase.

George Niculescu a avertizat, într-o intervenție la Antena 3 CNN , că după expirarea plafonării este posibilă o creștere a prețurilor la gazele naturale. Totodată, șeful ANRE a transmis că furnizorii care vor practica tarife ridicate riscă să piardă clienți, într-o piață care funcționează din ce în ce mai mult în favoarea consumatorilor.

Potrivit președintelui ANRE, pe piața gazelor naturale există deja oferte pentru perioada post-plafonare, cu diferențe importante de preț. Un furnizor a venit cu un preț fix de 0,30 lei/kWh pentru 12 luni, sub plafonul actual, în timp ce marii furnizori, care controlează aproximativ 92% din piață, practică tarife cuprinse între 0,35 și 0,36 lei/kWh.

Niculescu a transmis că ofertele situate peste plafon riscă să ducă la pierderea clienților, subliniind că piața funcționează în favoarea consumatorilor, similar cu cea a energiei electrice. Șeful ANRE a precizat că furnizorii ar trebui să își adapteze strategiile comerciale și a arătat că se așteaptă ca, în perioada următoare, să apară oferte sub pragul de 0,30 lei/kWh.

George Niculescu a declarat că diferențele dintre ofertele de pe piața gazelor naturale pot ajunge la 10–15%, iar consumatorii pot reduce factura lunară prin verificarea comparatorului de prețuri de pe site-ul ANRE și prin schimbarea furnizorului. Președintele ANRE a precizat că platforma online permite schimbarea furnizorului fără costuri și fără întreruperea alimentării, recomandând utilizarea constantă a acestor instrumente.

ANRE va adopta un ordin prin care furnizorii vor fi obligați să își informeze clienții, odată cu factura, despre prețul contractual aplicabil după eliminarea plafonării și despre posibilitatea schimbării furnizorului. Prețurile plafonate rămân valabile până la 31 martie 2026, la un nivel maxim de 0,31 lei/kWh pentru clienții casnici și 0,37 lei/kWh pentru anumite categorii de clienți noncasnici.