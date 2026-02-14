Rareș Bogdan: Creșterea taxelor înseamnă nenorocire, sufocă economia. Sectorul imobiliar se apropie de colaps

Rareș Bogdan a lansat un avertisment privind direcția economiei României, susținând că majorările de taxe și reducerile bugetare „fără logică” pot avea efecte severe asupra populației și mediului de afaceri.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor legate de evoluția PIB-ului, deficitul bugetar și stabilitatea fiscală.

Rareș Bogdan a comentat faptul că premierul evită utilizarea expresiei „criză economică”, explicând că, „oficial, două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului înseamnă recesiune tehnică”.

El a adăugat că, spre deosebire de perioadele anterioare marcate de șocuri externe, „acum, problemele vin din interior”.

În același mesaj, acesta a subliniat că „creșterea de taxe și tăierile fără logică” pot avea „efect devastator asupra populației și investitorilor”. Referindu-se la precedentele măsuri fiscale, Bogdan a menționat:

„Tăierile și creșterea TVA din 2010, despre care FMI a recunoscut că au fost erori, le repetăm în 2025?”

Rareș Bogdan a invocat cifrele privind deficitul, afirmând că „anul trecut, deficitul bugetar a scăzut cu 6 miliarde de lei, sub țintă”, iar pentru atingerea obiectivului din 2026 „ar trebui reduse 16 miliarde”.

În acest context, el a pus sub semnul întrebării eficiența măsurilor bazate exclusiv pe tăieri și taxe indirecte.

Politicianul a criticat ideea că scăderea consumului ar fi un fenomen „normal”, susținând contrariul:

„Normalitatea este să ajuți antreprenorii să crească, să le oferi facilități fiscale, să nu-i împingi către munca la negru!”

El a pledat pentru „reguli simple, taxe mici, cadru prietenos cu mediul privat”, considerând că deficitul „poate scădea fără taxe”.

Un punct central al declarației îl reprezintă impactul asupra companiilor. Rareș Bogdan a afirmat:

„Creșterea taxelor înseamnă nenorocire! Sufoci economia, cea care plătește taxe?”

Acesta a susținut că închiderile de firme ar putea reduce încasările bugetare și a argumentat necesitatea menținerii unui număr cât mai mare de companii active:

„Trebuie mai multe firme pe piață, deoarece ele înseamnă concurență, iar de aici scad și prețurile.”

Mesajul face referire și la sectorul imobiliar, unde Bogdan observă „un colaps” după „un deceniu de creștere”. El a indicat că „datoriile dezvoltatorilor au ajuns la 35 miliarde lei”, iar „stocurile de apartamente nevândute au depășit 10 miliarde”.

Totodată, a menționat că „în București, peste 2.300 de dezvoltatori se află în risc major de insolvență”.

Rareș Bogdan a solicitat atragerea marilor investitori instituționali și a fondurilor globale, indicând domenii precum energia, agricultura, resursele minerale și infrastructura. El a declarat:

„România are nevoie de proiecte mari și de investitori de calibru. Nu de micromanagement.”

În plan extern, acesta a subliniat importanța diversificării relațiilor economice și strategice, afirmând că România „nu își permite să joace astăzi doar cartea parteneriatelor europene”.

În finalul mesajului, Rareș Bogdan a făcut referire la starea de spirit din societate:

„Oamenii sunt speriați și nu mai văd nici măcar luminița de la capătul tunelului.”

El a concluzionat cu un apel pentru „revenirea la guvernare liberală” și pentru politici orientate spre stimularea inițiativei private.