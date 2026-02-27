HAI România!

Bolojan azi la bal, mâine la spital

Pentru podcastul de azi am pregătit un meniu cu subiecte fierbinți, extrase direct din cazanul clocotitor al politicii noastre și al geopoliticii mondiale. Iată ce punem astăzi pe masă: Agitația trandafirilor: Referendum intern cu scântei în PSD. Unde își face loc Sorin Grindeanu în toate scenariile ieșite din jocurile de culise?

Ori la bal, ori la spital! Ilie Bolojan a picat ca în smoală în mijlocul unui scandal uriaș. Cum se face că a „ars-o” în mare chef la scurt timp după Ordonanța austerității? Totuși, nu se lasă: ignoră zgomotul și pleacă la Bruxelles să-și arunce ochii pe EastInvest. Tupeu sau strategie?

Secrete din America Latină: Vă spune ceva relația Cuba – Marco Rubio? Nu vorbim de criza rachetelor de altădată, dar fiți siguri că ceva se coace la foc mic. Spectacolul Trump: Discursul interminabil al noului (și vechiului) președinte. I-a dus sau nu cu zăhărelul Trump pe americani de data asta?

Războaiele momentului: Tensiuni maxime pe fronturile care țin lumea în șah. Discutăm fără menajamente despre Ucraina și, evident, despre butoiul de pulbere din Iran. 🎙️ Se anunță o discuție aprinsă în studio! Vineri de vineri, cele două gazde deja obișnuite cu „greul”, Dan Andronic și Radu Coșarcă, fac disecția săptămânii.

Invitatul de astăzi este Șerban Nicolae – un om care vine adânc din tranșeele politicii și care cu siguranță are secrete de dat din casă. Ne vedem de la 12:00, LIVE, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro. Nu ratați! 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

HAI România!

