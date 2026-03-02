Coaliția a programat ședința de închidere a bugetului pe 2026. Când va avea loc 

Coaliția de guvernare a stabilit, luni, ca ședința de închidere a bugetului pentru 2026 să aibă loc miercuri, astfel încât să fie finalizate toate capitolele și adoptată forma convenită de partide. „Discuţiile au vizat structura bugetului, priorităţile de finanţare şi cadrul general necesar pentru asigurarea stabilităţii economice”, a anunțat PNL, într-un comunicat.

Potrivit PNL, coaliția de guvernare s-a întrunit luni într-o ședință de lucru dedicată analizării principalelor componente ale bugetului de stat pentru 2026.

În timpul întâlnirii, partidele și reprezentanții minorităților naționale din coaliție au prezentat observații și propuneri privind alocările pentru domeniile esențiale, cu obiectivul comun de a construi un buget sustenabil, realist și orientat spre nevoile majore ale cetățenilor și ale economiei, menționează sursa citată.

PNL a mai anunțat că liderii coaliției au stabilit ca miercuri să fie organizată ședința de închidere a bugetului, în format complet, pentru finalizarea tuturor capitolelor și adoptarea formei convenite la nivelul coaliției.

Sâmbătă, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că bugetul trebuie să fie orientat spre dezvoltare. „Bugetul unei țări nu este un simplu exercițiu contabil. Bugetul este expresia unei viziuni politice. (…) Bugetul României trebuie să fie un buget al dezvoltării, un buget al investițiilor, un buget al stabilității, un buget care finanțează infrastructura, sănătatea, educația și energia”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „Vom rămâne evident la guvernare atâta timp cât vocea PSD contează, atâta timp cât votul românilor este respectat. Atâta timp cât guvernarea înseamnă dezvoltare, nu austeritate fără sens”.