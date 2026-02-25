Politica

Ilie Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentarii români din coaliția de guvernare

Ilie Bolojan. Sursă foto: Captură video
Premierul Ilie Bolojan a ajuns miercuri seară la Bruxelles și s-a întâlnit cu europarlamentarii care reprezintă România. Este vorba despre politicienii membri ai partidelor care se află la guvernare, după cum notează Agerpres.

Ilie Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentarii români din coaliția de guvernare

Întâlnirea s-a desfășurat la sediul Reprezentanţei României la Uniunea Europeană. Conform unui anunț făcut de Guvern, au fost prezenți europarlamentarii: Vasile Dîncu, Vlad Voiculescu, Daniel Buda, Maria Grapini, Mircea Hava, Rareş Bogdan, Virgil Popescu, Dragoş Benea, Adina Vălean, Siegfried Mureşan, Dan Motreanu şi Iuliu Winkler.

Parlamentul de la Bruxelles

Sursa foto: dreamstime.com

Cu această ocazie, au avut loc discuţii legate de agenda întâlnirilor de joi de la Bruxelles.

Premierul a prezentat principalele teme de discuţie, de la recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraţilor, până la programul SAFE, situaţia fiscal-bugetară a României şi măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar”, se precizează într-un comunicat.

Subiectele discutate

De asemenea, au fost aduse în discuţie cele două ordonanţe adoptate în şedinţa de Guvern de marţi privind relansarea economică şi reforma în administraţie.

Prim-ministrul Ilie Bolojan anunțase, marți, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, că principalele teme pe care le va aborda cu oficialii europeni la Bruxelles vizează lansarea programului mecanismului EastInvest, cadrul de finanţare multianual pe anii următori şi absorbţia fondurilor din PNRR.

Anunțul lui Sorin Grindeanu

În acest timp, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat că în partid va exista un vot legat de rămânerea la guvernare alături de Ilie Bolojan și de USR.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus liderul social-democraților pentru g4media.

 

Proiecte speciale