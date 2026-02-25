Europa promite că nu abandonează Ucraina după patru ani de război

La împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, lideri europeni au transmis marți mesaje publice de susținere pentru Kiev, într-un context marcat de divergențe între partenerii occidentali, potrivit Reuters.

Evenimentele de comemorare au avut loc pe fondul unor tensiuni politice în interiorul Uniunii Europene, după ce Ungaria a blocat recent un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro, considerat esențial pentru stabilitatea economică a Ucrainei.

Conflictul, descris drept cel mai amplu război din Europa din ultimele decenii, a provocat pierderi umane masive și distrugeri extinse ale infrastructurii ucrainene. În timp ce oficialii europeni au reiterat angajamentele de sprijin, diferențele de poziționare dintre statele membre au atras atenția asupra dificultăților în menținerea unei strategii comune.

Ungaria, stat membru al UE care menține relații apropiate cu Moscova, împreună cu Slovacia, a acuzat Kievul că ar fi împiedicat în mod deliberat livrările de petrol rusesc prin conducta Druzhba.

Autoritățile ucrainene au precizat anterior că infrastructura a fost afectată de un atac rusesc și că sunt în desfășurare lucrări de reparații.

Un oficial din sectorul energetic ucrainean a declarat pentru Reuters că nu a fost făcut niciun anunț oficial privind reluarea fluxurilor. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat avarierea conductei și a menționat că Bruxelles-ul a solicitat accelerarea intervențiilor tehnice.

Mai mulți oficiali europeni, inclusiv Ursula von der Leyen, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, s-au deplasat la Kyiv pentru a participa la ceremonia aniversară. Absența liderilor marilor guverne occidentale a fost remarcată, însă reuniunea a avut loc sub titulatura de „Coaliția pentru Voință”.

Premierul britanic Keir Starmer, prezent prin videoconferință, a declarat că aliații Ucrainei trebuie „să facă eforturile dificile” pentru a sprijini Kievul și pentru a exercita presiuni asupra Moscovei.

În același context, acesta a afirmat:

„Știm că atunci când vine vorba de negocieri, există o singură persoană care stă în calea progresului acestor discuții, iar aceea este Putin, și nimeni altcineva decât Putin.”

Germania a susținut necesitatea intensificării sancțiunilor. Cancelarul Friedrich Merz, intervenind de la distanță, a subliniat că este crucial „să fie secată finanțarea războiului Rusiei”. Acesta a adăugat: „Trebuie să fim foarte clari. Acest război se va încheia doar când Putin va realiza că nu poate câștiga.”

Regatul Unit a anunțat includerea companiei Transneft pe lista sancțiunilor, parte a unui pachet extins de măsuri.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Transneft a redus temporar volumele de țiței după un atac cu dronă asupra unei stații de pompare.

În paralel, oficiali europeni au indicat că Bruxelles-ul intenționează să prezinte o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol rusesc.

Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina că ar încerca să submineze procesul de pace, în timp ce serviciul rus de informații externe a susținut că Marea Britanie și Franța ar colabora cu Kievul pentru obținerea de arme nucleare.

Afirmațiile nu au fost însoțite de dovezi și au fost respinse de Ucraina, Londra și Paris.

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a reiterat poziția Kievului privind integritatea teritorială. În discursul său, acesta a declarat:

„Nu putem, nu trebuie să o cedăm, să o uităm, să o trădăm.”

Într-o intervenție adresată Parlamentului European, liderul ucrainean a afirmat că aderarea la UE ar reprezenta o garanție de securitate pentru viitorul țării.

Pe străzile capitalei ucrainene, atmosfera a fost descrisă drept rezervată. Participanții la ceremonii au păstrat momente de reculegere în memoria celor căzuți.