Marea Britanie anunță un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, la patru ani de la invazia Rusiei

La patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, guvernul britanic a prezentat marți un nou set de măsuri care vizează sprijin militar, umanitar și pentru reconstrucție. Anunțul vine într-un moment simbolic, marcat de comemorări oficiale la nivel internațional și de reuniuni ale aliaților Kievului, potrivit informațiilor puse la dispoziție de Reuters.

Autoritățile de la Londra au detaliat componentele financiare și operaționale ale pachetului, subliniind continuitatea angajamentului britanic față de Ucraina.

Una dintre principalele componente ale ajutorului vizează sectorul energetic ucrainean, afectat în mod repetat de atacuri asupra infrastructurii critice.

Guvernul britanic a anunțat alocarea a 20 de milioane de lire sterline pentru intervenții de urgență. Conform relatării Reuters, măsura urmărește „protejarea și repararea rețelei energetice a Ucrainei și furnizarea de capacitate suplimentară de generare”.

Această finanțare este destinată atât lucrărilor de reparații, cât și consolidării sistemului, în contextul întreruperilor frecvente de energie raportate în diverse regiuni ale țării.

Pe lângă sprijinul pentru infrastructură, Londra a anunțat un nou aport pentru ajutor umanitar.

Reuters notează că vor fi direcționate 5,7 milioane de lire sterline către comunitățile situate în apropierea liniei frontului. Fondurile sunt destinate susținerii populației civile afectate de ostilități, inclusiv prin acces la servicii medicale, adăpost și resurse de bază.

În comunicarea citată de agenția de presă se menționează acordarea de „asistență umanitară pentru comunitățile de pe linia frontului conflictului”.

Componenta militară a pachetului include măsuri de instruire în Regatul Unit.

Autoritățile britanice au anunțat că vor oferi pregătire pentru piloți ucraineni, care urmează să devină instructori de zbor pentru elicoptere. Reuters precizează că este vorba despre „training în Marea Britanie pentru piloți ucraineni, pentru a deveni instructori de zbor pe elicopter”.

Această inițiativă se înscrie în cadrul mai larg al programelor de pregătire militară desfășurate de Londra pentru forțele ucrainene de la începutul conflictului.

Un alt segment al ajutorului este destinat susținerii rezilienței societății ucrainene și eforturilor juridice.

Guvernul britanic a anunțat alocarea a 30 de milioane de lire sterline pentru programe ce vizează sprijinirea instituțiilor și a comunităților.

Suma este destinată să „sprijine reziliența societății ucrainene și să impulsioneze eforturile de justiție și responsabilizare pentru victimele și supraviețuitorii presupuselor crime de război rusești”.

În relatarea agenției se face referire la „eforturi de justiție și responsabilizare pentru victimele și supraviețuitorii presupuselor crime de război rusești”.

În contextul anunțului, premierul britanic Keir Starmer va conduce o convorbire cu aliații din cadrul grupului denumit „Coalition of the Willing”. Evenimentul are rolul de a coordona pozițiile statelor partenere în sprijinul Ucrainei.

Totodată, ministrul britanic de interne Yvette Cooper urmează să participe la ceremonii oficiale organizate la Kyiv, capitala Ucraina, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia declanșată de Rusia.

Anunțul Londrei reflectă continuarea cooperării dintre Marea Britanie și Ucraina, într-un context regional în care sprijinul extern rămâne un element central al eforturilor de stabilizare și reconstrucție.