La patru ani de la război, „Ucraina a ales să reziste și a rămas în picioare”. Mesajul Maiei Sandu și valul de solidaritate din Republica Moldova

Mesajul publicat pe rețelele de socializare a fost însoțit de imagini care reflectă realitatea dură a războiului, case distruse, orașe transformate în ruine, oameni nevoiți să-și părăsească locuințele și fotografii ale celor căzuți pe front.

„În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă. Ne înclinăm în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în cei patru ani de război. Împărtășim durerea celor care au pierdut pe cineva drag. Purtăm în amintire suferința celor care au fost răniți sau au fugit din calea armelor. Nu uităm chinul prizonierilor de război torturați și umiliți în captivitate. Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe. Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, a transmis Maia Sandu.

În semn de solidaritate, clădirea Parlamentul Republicii Moldova a fost iluminată în albastru și galben, culorile drapelului ucrainean. Gestul simbolic marchează sprijinul instituțional al Republicii Moldova pentru Ucraina.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reiterat că Republica Moldova a condamnat agresiunea Federației Ruse încă din prima zi a războiului.

„De patru ani, peste 1400 de zile, oamenii din Ucraina trăiesc în frig, în întuneric, departe de casă sau sub amenințarea bombelor. De patru ani, Ucraina luptă cu dârzenie pentru libertate, pentru țară, pentru viitor”, a scris Igor Grosu, menționând că albastrul și galbenul sunt culori care vor învinge.

Deputații moldoveni participă la evenimentele comemorative organizate la Kiev. Membrii Grupului parlamentar de prieteni cu Ucraina, conduși de deputatul Alexandr Trubca, efectuează o vizită la Rada Supremă a Ucrainei, unde iau parte la manifestările dedicate celor patru ani de la începutul războiului.

În capitală este organizat un marș de solidaritate cu Ucraina, la inițiativa grupului civic „Stop Russian Aggression”. Participanții sunt așteptați în centrul Chișinăului pentru a transmite un mesaj public de susținere și pace.

Potrivit acestora, participanții sunt așteptați pe 24 februarie, la ora 17:50, în centrul Chișinăului, la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, de unde va începe acțiunea publică.

Organizatorii subliniază că data are o puternică încărcătură simbolică și reprezintă un moment de reflecție asupra consecințelor războiului. Într-un mesaj public, aceștia au menționat că ziua amintește de suferințele a milioane de cetățeni ucraineni, în condițiile în care infrastructura energetică a Ucrainei este supusă constant atacurilor.

„Această zi este o amintire a suferințelor prin care trec milioane de ucraineni. Țara se confruntă cu lovituri masive asupra sistemului energetic, iar iarna este deosebit de grea. Chiar și fără electricitate, apă sau încălzire, Ucraina nu cedează. În această perioadă dificilă suntem datori să fim alături și să ne exprimăm sprijinul, amintind tuturor că războiul continuă”, au declarat organizatorii.

Marșul are drept scop exprimarea solidarității față de poporul ucrainean și transmiterea unui mesaj public de susținere și pace, în contextul războiului care afectează securitatea regională și întreaga Europă.

Invazia declanșată la 24 februarie 2022 a schimbat radical viața a milioane de ucraineni. Peste un milion dintre ei au tranzitat teritoriul Republicii Moldova în căutarea unui loc sigur. În prezent, peste 100.000 de cetățeni ucraineni se află încă în țara noastră, iar câteva mii au ales să-și lege destinul de Republica Moldova.

Datele oferite de Agenția Servicii Publice arată că, din 2022 până la începutul anului 2026, 9.379 de cetățeni ucraineni au depus cereri pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova. Până la 31 ianuarie curent, 6.294 dintre aceste cereri au fost aprobate. Alte 336 au fost respinse, inclusiv din cauza neîndeplinirii condițiilor legale sau a prezentării unor documente neconforme.

Totodată, 136 de persoane au redobândit cetățenia Republicii Moldova în baza prevederilor legale. Autoritățile precizează că examinarea unei cereri poate dura până la un an, termen care poate fi prelungit dacă sunt necesare verificări suplimentare.

Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Migrație, în perioada martie 2023 – februarie 2026 au fost eliberate 89.033 de documente de identitate pentru beneficiarii de protecție temporară. Dintre acestea, 20.172 au fost destinate minorilor.

În aceeași perioadă, peste 22.000 de ucraineni au solicitat prelungirea protecției temporare. În prezent, mii de cetățeni ucraineni dețin drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, în diverse scopuri, reîntregirea familiei, muncă, studii sau investiții.

Majoritatea refugiaților se află în Chișinău, în special în sectoarele Botanica, Centru și Râșcani, dar comunități importante sunt înregistrate și în autonomia găgăuză, la Bălți, Tiraspol și în alte regiuni ale țării.