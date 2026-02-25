George Simion a anunțat că AUR intră la guvernare și a decis ce minister dorește

Președintele George Simion a transmis pe Facebook că formațiunea pe care o conduce revendică Ministerul Agriculturii într-un posibil viitor Executiv.

Într-o postare însoțită de o filmare realizată în dialog cu mai mulți ciobani, liderul Alianța pentru Unirea Românilor a scris:

„Vrem Ministerul Agriculturii. Vrem Puterea. Nu pentru noi (AUR) ci pentru toți românii care vor să trăiască cum trebuie în Țara lor.”

Declarația marchează o poziționare explicită a partidului în perspectiva negocierilor pentru formarea unui viitor Guvern.

În filmarea postată de George Simion, mai mulți crescători de animale îi semnalează probleme legate de fiscalitate și de costurile ridicate din sectorul agricol.

„Suntem lăsați în voia sorții. Nu ne mai putem face prețurile, noi avem doar cheltuieli”, spune unul dintre ciobanii prezenți în dialog.

Simion le-a răspuns că situația agriculturii este afectată inclusiv de acorduri internaționale, făcând referire la acordul Mercosur.

„Ăștia vor să distrugă tot ce înseamnă creșterea animalelor în România, de asta au făcut acordul Mercosur, ca să nu mai putem practica agricultura în România și Europa. Europa, dacă nu se trezește, o să devină o ruină, din păcate.”, a afirmat liderul AUR.

În intervenția sa, liderul AUR a afirmat că partidul pe care îl conduce ar putea simplifica procedurile administrative și ar putea sprijini sectorul agricol.

„Pe voi vă termină cu birocrația. Contați pe noi. Sper să ajungem să avem Ministerul Agriculturii”, a declarat George Simion.

El a adăugat că tradiția creșterii oilor în România este recunoscută la nivel internațional.

„Aveți grijă de voi că nu le convine multora că sunteți așa vocali. Noi suntem internațional recunoscuți pentru creșterea oilor. Avem tradiția ciobănitului.”, a mai spus liderul AUR.

În contextul declarațiilor privind revendicarea Ministerului Agriculturii, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a fost întrebat despre posibilitatea unei alianțe între PSD și AUR.

Potrivit declarațiilor citate de Știripesurse, Toma a spus:

„Păi dacă mergem pe linia asta, n-o să avem de ales. Sper să nu se întâmple acest lucru. Dar după părerea mea, la ce joacă domnul Grindeanu și echipa de la București, ne îndreptăm spre alianța cu AUR. Nu mai e altă soluție.”

Declarația apare în contextul dezbaterilor politice privind formarea unei majorități parlamentare și a unui viitor Guvern.

Mesajul transmis de George Simion marchează o revendicare explicită a unei poziții executive, în special a Ministerului Agriculturii, într-un eventual guvern de coaliție.

Declarațiile liderului AUR vin pe fondul nemulțumirilor exprimate de reprezentanți ai sectorului agricol și al discuțiilor politice privind posibile alianțe parlamentare.