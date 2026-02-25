AUR a depus în Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii, Andras Demeter, și îi solicită demisia

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus miercuri, în plenul Senatului, o moţiune simplă împotriva ministrului Culturii, Andras Demeter. Documentul poartă titlul „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteţi o jignire pentru cultura română.” și vizează, potrivit inițiatorilor, activitatea și conduita publică a actualului titular al portofoliului Culturii.

Demersul a fost anunțat printr-un comunicat oficial al formațiunii politice, în care sunt invocate mai multe motive care, în opinia senatorilor AUR, justifică depunerea moțiunii simple.

”Demersul senatorilor AUR este motivat de lipsa de răspundere a unui ministru care, în urma unor multiple derapaje, inclusiv jigniri la adresa artiştilor, măsuri nepotrivite şi situaţii clare de conflict de interese, a refuzat să-şi prezinte demisia deşi i s-a cerut în numeroase rânduri. A unui ministru ce face gafă după gafă, pe care identitatea românească pare să-l deranjeze şi care pare a fi mai presus de lege, întrucât pentru dl. Demeter legile României se suspendă”, arată AUR în comunicatul oficial.

Unul dintre punctele centrale invocate de inițiatori vizează o propunere atribuită Ministerului Culturii privind introducerea unui sistem de pontaj pentru artiști, actori și angajații din instituțiile de spectacol.

Potrivit AUR, această inițiativă ar reprezenta o măsură care nu reflectă specificul activității artistice și nu ține cont de natura actului de creație.

Conform comunicatului formațiunii politice, „propunerea Ministerului Culturii de a implementa un sistem de pontaj pentru artişti, actori, angajaţii din instituţiile de spectacol, a fost o intenţie profund injustă ce nu ţine cont de realitatea meseriei.”

Textul moțiunii conține formulări critice la adresa ideii de normare a muncii artistice.

”Pontajul actorilor, cuantificarea actului de creaţie, normarea, birocratizarea şi înregimentarea artei sunt idei stahanoviste din perioada stalinistă de tristă amintire”, se arată în textul moţiunii simple.

Documentul depus în Senat susține că în spațiul public au existat reacții critice din partea unor persoane din domeniul cultural. În text se afirmă că aceste reacții ar demonstra că András Demeter nu ar fi persoana potrivită pentru a ocupa funcția de ministru al Culturii.

”Oamenii de cultură remarcă dispreţul pentru cultură al premierului, care „nu stăpâneşte mai mult de 700 cuvinte”, şi obedienţa ministrului Demeter – „un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac şefului cu orice preţ. István Demeter e unul dintre puţinele rebuturi politice produse de UDMR”. O spun oamenii de cultură aduşi la exasperare, nu noi”, se precizează în moţiune.

Un alt element invocat în document este reprezentat de declarații publice atribuite ministrului Culturii, care, potrivit inițiatorilor, ar fi fost jignitoare la adresa artiștilor.

Documentul atrage atenția asupra unor afirmații făcute de Andras Demeter și le interpretează ca fiind ofensatoare pentru breasla artistică.

„Momentul când dl. Demeter afirmă că „prostia omenească ne caracterizează pe noi toţi, inclusiv pe mine” e singurul în care a fost onest. Nu, domnule Demeter, nu actorii trebuie să-şi dea „demisia din prostie”, ci dv. trebuie să vă daţi demisia dintr-un post pe care l-aţi făcut sinonim cu mojicia”, se spune în textul depus.

Un capitol important al moțiunii vizează situația juridică a ministrului Culturii. Inițiatorii afirmă că integritatea acestuia ar fi afectată de mai multe controverse din trecut.

Textul face trimitere la dosare penale și la o decizie definitivă privind un conflict de interese.

„Dl. István Demeter are o istorie marcată de controverse juridice. De-a lungul carierei l-au vizat 4 dosare penale şi un caz de conflict de interese stabilit prin decizie definitivă a Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (…). În 2014 Agenţia Naţională de Integritate a anunţat că Demeter a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă (…) Instanţa a decis în 2017 că Demeter s-a aflat în incompatibilitate, ANI a solicitat justiţiei anularea actelor semnate de el şi i-a interzis să ocupe 3 ani o funcţie sau demnitate publică”, scrie în document.

Moțiunea simplă exprimă o dezaprobare generală față de modul în care Ministerul Culturii este condus în prezent.

Prin document, senatorii AUR își declară poziția critică față de activitatea instituției sub conducerea actualului ministru, pe care îl asociază politic cu UDMR.

”Prin această moţiune simplă, senatorii AUR îşi exprimă dezaprobarea faţă de „modul în care Ministerul Culturii, sub conducerea UDMR, gestionează un domeniu esenţial pentru poporul român”.”

Textul moțiunii se încheie cu o formulare amplă, care sintetizează poziția politică a inițiatorilor.

”Cultura română are nevoie de viziune, competenţă şi respect, nu de un satrap ce manifestă aroganţă, mediocritate şi insolenţă”, se mai arată în textul moţiunii simple depuse.

Moțiunea simplă urmează procedura parlamentară specifică dezbaterii în Senat. În mod obișnuit, un astfel de document este prezentat în plen, urmat de dezbateri și vot.

Rezultatul votului nu determină automat demiterea ministrului, însă poate avea un impact politic asupra poziției acestuia în cadrul Guvernului.