Monden

Un nou Consiliu de Administrație la Radio România. Cine sunt noii membri

Comentează știrea
Un nou Consiliu de Administrație la Radio România. Cine sunt noii membri
Din cuprinsul articolului

Plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului României a validat astăzi componența noului Consiliu de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), cu 249 voturi pentru şi 4 împotrivă.

Un nou Consiliu de Administrație la Radio România. Cine sunt noii membri

Membrii Consiliului de Administraţie al SRR au fost avizaţi, luni seară, de către comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă: Ruxandra Ileana Săraru, Radu Bogdan Herjeu și Alexandru Ioan Şerbănescu, din partea PSD; Maria Muntean, din partea AUR; Vlad Mircea Pufu, din partea PNL; Robert Cristian Schwartz și Alexandra Coliban, din partea USR; Bodoczi Annamária din partea UDMR; Ruxandra Georgeta Gheorghe din partea Grupului Minorităţilor Naţionale; Dragoş Gabriel Pătlăgeanu, din partea Preşedintelui României; Nadina Ioana Dogioiu, din partea Guvernului; Marius Dorian Tănase şi Nicoleta Viorica Balaci din partea salariaţilor SRR.

Cine sunt membrii supleanți

Membrii supleanţi sunt: Maria Lăcrămioara Nicolescu (AUR), Alexandra Bogdan (PNL), Cristian Gabriel Seidler (USR), Katalin Demeter (UDMR), Mirela Antoanela Petrescu (Grupul Minorităţilor Naţionale), Camelia Tatiana Ilie (Președintele României), Daniela Elena Sălbatecu (Guvern), Mihai Ioan Miclăuş şi Laurenţiu Marius Olteanu (Salariaţii SRR).

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  19 noiembrie 2025. Despre vrăjitoare
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  19 noiembrie 2025. Despre vrăjitoare
Trenurile suburbane promise nu vin. Întârzierile CFR ating cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu
Trenurile suburbane promise nu vin. Întârzierile CFR ating cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu

Membrii Consiliului de Administraţie al SRR l-au propus pe Robert Cristian Schwartz ca Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune. Acesta urmează a fi validat de Parlament.

În aceeași ședință a fost aleasă și conducerea Societății Române de Televiziune. Adriana Săftoiu este propusă ca președinte director general al televiziunii publice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:59 - Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva lui Marian Ceaușescu
21:48 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  19 noiembrie 2025. Despre vrăjitoare
21:42 - Romprest oprește curățenia stradală în Sectorul 1. Operatorul acuză primăria că refuză plata unei datorii de 116 mili...
21:36 - După un an record, PORR își pregătește fundația pentru următoarea etapă de creștere
21:31 - Noi detalii despre prăbușirea Cloudflare, după ce foarte multe site-uri au fost afectate
21:18 - Trenurile suburbane promise nu vin. Întârzierile CFR ating cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu

HAI România!

Makaveli vrea să intre în politica mare
Makaveli vrea să intre în politica mare
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază

Proiecte speciale