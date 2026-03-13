Șase șefi din fruntea Autorității Aeronautice Române vor bonusuri pentru că instituția și-a atins obiectivele

La sfârșitul anului trecut, șase dintre cei șapte membri ai Consiliului de Administrație (CA) al Autorității Aeronautice Civile Române au inițiat un proces pentru a obține plata bonusurilor de performanță aferente anului 2023, suma totală solicitată ridicându-se la aproximativ un milion de lei, conform documentelor consultate de G4Media.ro. Printre reclamanți se numără fratele lui Marian Neacșu, un apropiat al familiei lui Sorin Grindeanu și „omul lui Lucian Bode”.

Cei șase membri susțin că instituția ar fi îndeplinit criteriile de performanță datorită contribuției lor și cer fiecare câte 161.957,84 lei, plus penalități și actualizarea sumei cu rata inflației.

Aceștia invocă un raport de audit care arată că gradul de îndeplinire al indicatorilor a fost de 88,98% pentru membrii executivi și de 88,09% pentru cei neexecutivi. Reclamanții susțin însă că ratarea obiectivului de 100% nu a fost din culpa lor și că această culpă nu a fost demonstrată.

Aproape toți reclamanții au beneficiat anterior de sinecuri bugetare și primeau o indemnizație fixă de 15.168 lei brut lunar, potrivit G4Media.

Componenta variabilă se acordă anual în funcție de îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți la începutul fiecărui an. Biroul de Presă al Autorității Aeronautice a refuzat să comenteze solicitarea individuală, motivând că informațiile „nu fac parte din activitatea generală a instituției și, prin urmare, nu pot fi comunicate în temeiul legii”.

Autoritatea Aeronautică Civilă este o regie autonomă de interes public național, subordonată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu atribuții de reglementare și supraveghere a siguranței în managementul traficului aerian.

Reclamanții au depus acțiunea la Judecătoria Sectorului 1 în noiembrie 2025, cerând instanței să oblige Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) la plata bonusurilor, inclusiv cu actualizarea sumei în funcție de inflație. Procesul nu are stabilit, până în prezent, un termen de judecată.

Cei șase membri au fost numiți în 2022 și 2023 și au mandate până în octombrie 2026. Conform site-ului instituției, patru dintre ei au afiliere politică PSD sau PNL, iar doi nu au afiliere oficială, deși există indicii de legături politice. Al șaptelea membru al CA, Nicolae Octavian Stoica, nu a participat la proces.

Lista reclamanților:

Bogdan Stelian Mîndrescu – fost director al Companiei Naționale Aeroporturi București, cu trecut în diverse sinecuri PSD și controale pentru nereguli financiare.

Alexandru Anghel – fost director la aeroporturi din Iași și Brașov, demis pentru lipsă de comunicare și neîndeplinirea sarcinilor, cu procese pierdute ulterior.

George Bogdan Ilea – avocat și consilier politic, „omul lui Lucian Bode”, cu experiență în mai multe Consilii de Administrație din Ministerul Transporturilor.

Eduard Mike – fost director de cabinet la miniștri și secretari de stat, membru în mai multe CA-uri publice, soția sa ocupând și ea funcții publice.

Mihai Neacșu – fratele lui Marian Neacșu, fără experiență relevantă în aeronautică, cu activitate profesională în firma de familie Estrella Imex SRL.

Lucian Dorel Taropa – prieten vechi al lui Sorin Grindeanu, implicat în afaceri comune și în funcții publice.

Cei șase reclamă faptul că, deși gradul de realizare al indicatorilor nu a atins 100%, contribuția lor a fost esențială pentru îndeplinirea performanțelor instituției, iar neacordarea bonusurilor ar fi nejustificată.