Sorin Grindeanu: Miniştrii PSD au soluţii pentru compensarea efectelor produse de creşterea preţurilor la carburanţi

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți determină discuții în interiorul coaliției de guvernare privind soluțiile care ar putea reduce impactul asupra economiei și asupra populației. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că miniștrii social-democrați au pregătit deja o serie de propuneri menite să atenueze efectele acestor scumpiri și cere analizarea rapidă a lor la nivelul Executivului.

Președintele PSD a transmis, într-un mesaj video publicat pe Facebook, că reprezentanții partidului din Guvern au lucrat la variante de intervenție care ar putea limita consecințele majorării prețurilor la combustibili.

„România are nevoie de un guvern funcţional care să poată reacţiona rapid la şocurile economice globale. Miniştrii PSD au lucrat deja la mai multe soluţii pentru compensarea efectelor negative produse de creşterea preţurilor la carburanţi”, spune Sorin Grindeanu într-un mesaj video pe Facebook.

Acesta a menționat că două dintre ministerele implicate direct în domeniu sunt pregătite să prezinte propunerile formulate în ultimele zile. Liderul social-democrat a precizat că atât ministrul Energiei, cât și ministrul Agriculturii sunt gata să îi prezinte premierului variantele de măsuri discutate, în vederea unei decizii la nivel guvernamental.

„Îi solicit primului ministru să analizeze şi guvernul să aprobe cât mai rapid măsuri”, transmite Grindeanu.

Subiectul prețurilor la carburanți a fost abordat și în cadrul discuțiilor din coaliția de guvernare. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că partidele aflate la putere au analizat, în ședința de luni, mai multe scenarii legate de evoluția pieței combustibililor.

Potrivit acestuia, nivelul actual al scumpirilor este unul fără precedent în ultimele decenii, motiv pentru care sunt evaluate mai multe soluții pentru a asigura stabilitatea aprovizionării și pentru a reduce presiunea asupra pieței interne.

În acest context, oficialul arată că sunt analizate și măsuri care țin de capacitatea de producție a rafinăriilor din România.

Ministrul Energiei explică faptul că autoritățile iau în calcul mai multe decizii menite să crească disponibilitatea combustibililor pe piața internă.

Printre scenariile discutate se află repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești. De asemenea, la rafinăria Petromidia din județul Constanța ar fi fost amânată o revizie tehnică planificată, tocmai pentru a evita reducerea producției în această perioadă.

Totodată, rafinăria Petrobrazi funcționează în prezent la capacitate maximă, cu scopul de a asigura o cantitate cât mai mare de carburant pentru piața din România.

Autoritățile încearcă astfel să identifice soluții rapide prin care să atenueze impactul creșterii prețurilor la combustibili și să mențină stabilitatea aprovizionării într-un context economic considerat tot mai tensionat.