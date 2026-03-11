Politica

Sorin Grindeanu: Duminică vom avea votul final pe buget

Sorin Grindeanu: Duminică vom avea votul final pe bugetSorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va lua o decizie importantă în cursul acestei săptămâni cu privire la votul asupra bugetului. Liderul social-democrat a precizat că duminică va avea loc o ședință în care conducerea formațiunii va stabili dacă parlamentarii PSD vor susține proiectul de buget și dacă vor depune amendamente.

Declarațiile vin în contextul în care dezbaterile parlamentare asupra bugetului urmează să aibă loc în perioada următoare, iar votul final este așteptat săptămâna viitoare.

Sorin Grindeanu a afirmat că discuțiile din partid vor clarifica modul în care parlamentarii social-democrați vor acționa în Parlament în legătură cu proiectul de buget.

„Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă și-a format deja o opinie în privința votului pe care îl va da în ședința conducerii PSD, liderul partidului a spus că încă este devreme pentru o decizie definitivă.

„M-am gândit, da, am o idee, dar e prea devreme. Azi e miercuri, până duminică se mai pot întâmpla lucruri, hai să aşteptăm”.

Sorin Grindeanu: Dacă vom depune acest amendament, va fi fără negocieri

Președintele PSD a explicat că, în cazul în care partidul va decide să depună amendamente la proiectul de buget, acestea nu vor face obiectul unor negocieri politice cu alte partide.

El a menționat că propunerile vizează măsuri sociale pe care parlamentarii le pot susține sau respinge direct prin vot.

„Nu, nu vom face acest lucru. (..) Noi venim cu amendamente care pot să fie votate, sau nu, fără negocieri. Adică nu vreau să negociez creşterea indemnizaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi, sau eliminarea CASS-ului pentru mame, sau eliminarea CASS-ului pentru veteranii de război, sau pentru personalul monahal, sau pentru deţinuţii politici. Să negociez cu ce? Astea sunt lucruri care pot să fie votate, sau nu. Dacă vom depune acest amendament, va fi fără negocieri. Eu o să apelez la buna credinţă a parlamentarilor. Nu vor ezista niciun fel de negocieri politice”, a mai declarat Grindeanu.

Reacția liderului PSD despre o posibilă criză politică

Întrebat despre scenariul în care o eventuală decizie a PSD de a nu susține bugetul ar putea duce la tensiuni în coaliția de guvernare sau chiar la o criză politică, Sorin Grindeanu a spus că este prea devreme pentru astfel de discuții.

”Haideţi, mai avem mult până atunci”.

