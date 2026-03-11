Bugetul 2026, explicat. Ce probleme majore a descoperit Bolojan

Guvernul României se pregătește să trimită Parlamentului proiectul de buget pentru 2026, într-un context economic complicat, a anunțat premierulIlie Bolojan. El a identificat cinci provocări majore care vor defini alocările bugetare și politica fiscală a țării în anul următor.

„Ministerul de Finanţe a publicat proiectul de buget. Ne propunem ca până la sfârşitul săptămânii să fie aprobat de Guvern şi trimis Parlamentului pentru adoptare. Bugetul pentru acest an este construit într-un context economic dificil şi trebuie să răspundă simultan mai multor provocări”, a declarat Bolojan.

România se confruntă cu necesitatea de a reduce deficitul bugetar de la aproximativ 7,7% din PIB în 2025 la 6,2% în 2026, ceea ce presupune economii de peste 18 miliarde de lei. Premierul a explicat că această ajustare nu este doar o chestiune contabilă, ci un efort care afectează întreaga economie.

Bolojan a atras atenția asupra importanței menținerii unui nivel ridicat al investițiilor, în special în proiectele finanțate din PNRR, cu termen de finalizare la sfârșitul lunii august 2026. Bugetul propus pentru investiții depășește 160 miliarde lei, echivalentul a 8% din PIB.

„Avem mii de proiecte în desfășurare în întreaga țară, iar anul acesta se încheie un ciclu major de fonduri europene care trebuie absorbite”, a declarat premierul.

Dobânzile aferente datoriei publice rămân o povară semnificativă. În 2026, România va plăti aproximativ 60 de miliarde lei, adică aproape 3% din PIB. Bolojan compară această sumă cu valoarea unor programe majore de infrastructură, precum construcția autostrăzii București–Pașcani sau programul Anghel Saligny.

Pentru a elibera resurse pentru investiții și servicii publice, Guvernul intenționează să reorganizeze ministerele și instituțiile publice, reducând cheltuielile de personal.

„Scopul este să folosim banii publici mai eficient, să direcţionăm mai multe resurse către investiţii şi dezvoltare şi să creăm o administraţie mai simplă, mai eficientă şi mai apropiată de cetăţeni”, spune premierul. Sprijinul pentru categoriile vulnerabile va fi menținut, la un nivel de aproximativ 250 miliarde lei.

Pe termen lung, Guvernul urmărește să pună economia pe baze mai solide prin stimularea ocupării, a producției și a exporturilor, dar și prin sprijinirea investițiilor private. „Doar aşa putem crea mai multă valoare şi bunăstare pentru români, asigurând condiţiile necesare unei economii mai competitive şi mai rezistente”, concluzionează Bolojan.