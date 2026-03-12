Lui Dominic Fritz nu i-a ieșit atragerea președintelui Nicușor Dan într-un scandal mediatic

Întotdeauna cei de la putere, cei cu stea în frunte, au știut că poporului îi place circul. Și atunci, în momentele favorabile lor, i-au dat circ. Ultimul exponent al clasei politice care a vrut să ne servească o porție de scandal a fost Dominic Fritz, liderul USR de la Timișoara. Nu prea conta singur în ecuație, așa că s-a agățat ca o scamă de haina președintelui României.

Declarația lui Fritz cu microfoanele de la Cotroceni poate ați auzit-o sau nu. A fost comentată zilele trecute, dar ceea ce s-a vrut o bombă mediatică, cu țintă precisă, s-a sfârșit rapid când s-a stins fitilul.

Jocul a început luni seara, la postul Digi24. Președintele USR Dominic Fritz a declarat acolo că, o dată pe săptămână, merge la Palatul Cotroceni pentru a discuta „temele zilei” între patru ochi cu președintele Nicușor Dan. A accentuat că discuțiile au loc față în față, sugerând că este un priviligiat al președintelui. Apoi s-a lansat într-o povestire cu accente de James Bond…Greșit, Bond era de la MI6, Fritz e cetățean german! Rolul ar fi mai degrabă de agent dublu din cadrul agenţiei de informaţii externe a Germaniei, BND. Poate are dreptate colegul meu Mirel Curea în percepția lui, exprimată public după ciudata declarație de la tv a primarului Dominic Fritz. Suspiciunile, dacă sunt rezonabile, și DNA le folosește.

„El, Fritz, nu întâmplător a ajuns în România. Eu cred că el nu întâmplător a ajuns să ocupe funcții importante. Cred că i s-a acordat ceea ce se cheamă sprijin de la o rețea externă. Ca să ajungă unde a ajuns. Eu așa cred. N-am fost de față când o fi fost activat de un serviciu de informații german, dar senzația mea asta este. Aceeași senzație o am și despre Bolojan. Sunt senzațiile mele”, a spus Mirel Curea în podcastul EvZ de marți, unde a fost invitat și generalul Silviu Predoiu, fostul șef al SIE.

Întrebări pentru Dominic Fritz

Mă întorc la povestirea președintelui USR pentru că am niște întrebări de pus, ca un ziarist curios și dornic de a înțelege ce se întâmplă în țara mea. Sper să răspundă la ele, să nu țină secret lucruri grave. Risipește astfel și opinia unor cetățeni că el complotează la Cotroceni cu președintele.

Dominic Fritz a spus: „Întâlnirea este între patru ochi, într-o sală unde garantat nu sunt microfoane, așa că știm doar el și eu ce discutăm”, a precizat Fritz.

De unde știe Fritz că acea cameră „garantat” nu are microfoane?

Fritz: „Eu vorbesc cu el în fiecare săptămână despre toate temele zilei. Ne întâlnim de obicei. Vorbim și la telefon dacă e nevoie, dar cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei”.

„Temele zilei” sunt secrete, astfel încât trebuie discutate într-o cameră curățată de microfoane?

Când Fritz și președintele României vorbesc „și la telefon” – cum a mărturisit - își spun bancuri sau schimbă idei despre vacanțe unde să-și ducă nevestele și copiii, pentru că știu că sunt interceptați?

Liderul USR a pus accentul și pe faptul că președintele Nicușor Dan își dorește ca USR să rămână în coaliția de guvernare. Interesantă precizare!

Cine crede Dominic Fritz că le ascultă discuțiile, căci dacă tot a ținut să spună public această informație, are datoria să indice cine îl ascultă ilegal pe președinte și pe partenerii de dialog? SRI, SIE, SPP?

Fiind cetățean german și doar de curând cetățean român, când Dominic Fritz se duce în patria-mumă are măcar bănuiala că serviciile secrete din Germania îi ascultă telefonul sau i-au plantat microfoane în reședință?

Microfoane, microfoane, într-un scenariu cu spioni

Este greu de digerat povestea lui Dominic Fritz că președintele ar avea la Cotroceni camere în care sunt amplasate ilegal microfoane. Se știe că în biroul președintelui (oricare ar fi el) convorbirile sunt înregistrate, ca formă de protecție. Fritz, ca să ridice ștacheta relației lui cu Nicușor Dan, a lăsat să se înțeleagă că se retrag în singura cameră unde, „garantat nu sunt microfoane”. Cine i-a garantat lui, e o altă întrebare din scenariul ăsta cu spioni.

SPP e serviciul de protecție care verifică spațiile în care se mișcă președintele. N-ar putea să rămână nedescoperit vreun microfon ascuns, plasat de vreo persoană din exterior. A vrut președintele USR să-i dea un brânci șefului SPP spre pensionare, fiindcă președintele l-a păstrat pe generalul Lucian Pahonțu, iar partidul lui ar viza postul?

O reacție avizată la această problemă a avut-o fostul șef al SIE, generalul Silviu Predoiu, în podcastul EvZ.

„Asta e o aberație. Dacă președintele are vreun dubiu (n.r. cu privire la microfoane), de ce nu-l schimbă pe Pahonțu, de ce nu schimbă la SRI, la SIE. Garantez că pe perioada în care am fost în activitate și cred că nici acum, nimeni nu s-a gândit la așa ceva. Aceste camere sunt verificate constant de SPP. Șeful statului are dreptul să solicite controale de la SRI, STS, SIE. Să spună: Vreau să stau liniștit”, a explicat fostul șef al SIE.

Posibilele mize ale useristului Dominic Fritz

Ieșirea la rampă a lui Dominic Fritz cu povestea aceasta de clacă la partid nu poate fi întâmplătoare. În spatele ei au existat niște motive. Ne aflam în plin scandal legat de repatrierile românilor din zona de război și cazul Oana Țoiu-Irina Ponta, se fac presiuni pentru numirile de la Parchete, SRI și SIE, liderul Fritz are probleme penale.

Unii sunt nerăbdători să fie numiți șefi politici la SRI și SIE, iar lui Fritz i-ar fi convenit o dezbatere mediatică despre ascultările ilegale de la Cotroceni. Titluri de genul „Serviciile își fac de cap, președintele se teme că e ascultat la Cotroceni” ar fi căzut mănușă pentru tocșourile tv.

N-a fost să fie, deoarece jurnaliștii nu au picat în plasă. Investigațiile și dezbaterea publică despre acțiunile MAE, instituție gestionată de USR prin Oana Țoiu, erau în topul interesului public. A contat mult că nici președintele Nicușor Dan nu a picat în plasa întinsă de Fritz: nu a avut nicio reacție, a tratat declarația președintelui USR cu praf de stele, inexistentă.

Despre problema penală a primarului Fritz, reproduc explicația generalului Silviu Predoiu pe care o împătășesc fără rezerve fiindcă și eu am gândit-o în momentul în care președintele USR a ieșit la tv cu relatarea despre întâlnirile lui cu președintele Nicușor Dan.

„Dominic Fritz a lansat această temă în spațiul public pentru că pe el îl ajută foarte mut, mai ales acum, când a fost declarat incompatibil de Curtea de Apel Timișoara. Vine și spune: Voi vedeți cine sunt eu, unde merg eu săptămânal?”, este de părere Silviu Predoiu. Așteptăm verdictul final al judecătorilor!