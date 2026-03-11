Traian Băsescu, mesaj pentru Nicușor Dan, înainte de ședința CSAT. Ce îi cere președintelui

Fostul președinte Traian Băsescu îi transmite lui Nicușor Dan, prin intermediul paginii personale de Facebook, să acționeze rapid și fără ezitări în cazul dislocării temporare a unor capabilități militare în România. CSAT se reunește miercuri la Palatul Cotroceni.

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat miercuri un mesaj clar pentru șeful statului, Nicușor Dan, înainte de ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Fostul șef al statului subliniază că România trebuie să acționeze „rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări” în analiza dislocării temporare a unor capabilități militare pe teritoriul țării.

Ședința CSAT a fost convocată de președintele Nicușor Dan și este programată la Palatul Cotroceni, miercuri, la ora 9:30. Tema principală este evaluarea necesității și condițiilor pentru accesul armatei americane la baza de la Kogălniceanu.

Traian Băsescu remarcă dinamica relațiilor internaționale și implicarea Statelor Unite în Orientul Mijlociu. În respectiva postare, el a amintit că Donald Trump a redus semnificativ prezența militară la baza de la Kogălniceanu, ceea ce a fost perceput ca un gest umilitor față de România.

„Trump îşi caută aliaţi. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrative, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu iar la Munchen, prin trompeta Vance a umilit pur şi simplu Romania”, a scris Băsescu.

Fostul președinte subliniază că, în prezent, SUA ar putea avea nevoie de baza de la Kogălniceanu. El reamintește existența unui „ACORD DE ACCES” semnat la Bucureşti pe 6 decembrie 2005, intrat în vigoare la 21 iunie 2006. Potrivit acestui acord, armata americană poate beneficia de acces la baza din județul Constanța, însă Băsescu accentuează că acest drept nu este doar pentru nevoile lui Trump, ci pentru că „aliatul nostru, America, are nevoie”.

Traian Băsescu subliniază că, pe fondul situației din Orientul Mijlociu, deciziile României trebuie luate cu rapiditate și fermitate.

„Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări. Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu, costă”, a declarat fostul președinte.

Ședința CSAT reprezintă astfel un moment important pentru evaluarea politicii de securitate și a relațiilor strategice cu partenerii externi. Discuțiile vor include atât aspectele juridice ale acordului de acces, cât și implicațiile politice și strategice ale desfășurării de forțe militare străine pe teritoriul României.