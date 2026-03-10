Mirel Curea, despre ascensiunea lui Dominic Fritz: „Cred că nu întâmplător a ajuns în România, ca să ocupe funcții importante”

Una dintre temele dezbătute azi, în podcastul realizat de Dan Andronic pentru evz.ro, și la care au participat jurnalistul Mirel Curea și Silviu Predoiu, fostul șef al SIE, a fost „bomba” lansată de Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Care a spus că discută săptămânal cu Nicușor Dan, iar președintele se teme că ar fi interceptat la Cotroceni.

Mirel Curea este de părere că Dominic Fritz nu a ajuns doar dintr-o întâmplare în România, în țară devenind primar al Timișoarei. Și o figură importantă a USR-ului. Mai mult, jurnalistul crede că și premierul Ilie Bolojan ar putea să lucreze pentru zone de interes străine.

„Euu cred, deși nu sunt ofițer de informații, că el nu întâmplător a ajuns în România. Eu cred că el nu întâmplător a ajuns să ocupe funcții importante. Eu cred căi s-a acordat ceea ce se cheamă sprijină de o rețea externă. ca să ajungă unde a ajuns. Eu așa cred. N-am fost de față când o fi fost activat de un serviciu de informații german, dar senzația mea asta este. Aceeași senzație o am și despre Bolojan. Sunt senzațiile mele”, a spus Mirel Curea.

Care a criticat deciziile luate de premier în favoarea multinaționalelor.

„Eu îl bănuiesc că e luat de BND (n.r.- serviciul extern al Germaniai), da, din cauza mai multor motive. Când îl vezi ce decizii ia, îl crezi că are o gândire de aia de contabil de CAP bătut în cap, căruia dacă îi lași CAP-ul pe mână, îl închide într-o săptămână, că nu vrea să facă nicio cheltuială”.

Fritz a ținut partea multinaționalelor, după cum a amintit jurnalistul. „Domne, când a fost vorba de multinaționale, s-a dovedit a fi foarte coerent. A dat o serie de hotărâri de guvern care s-au potențat reciproc în favoarea multinaționalelor. Hotărârea cu 1% aia de desființare... a dat-o a doua zi după ce a venit de la Berlin.

Într-o parte, când este vorba de multinaționale, e al naibii de coerent, parcă ar fi Pricewaterhouse și alți consultanții iluștri.

Când este vorba de poporul român, se puncte puncte, puncte pe el. Ce concluzie pot eu să trag de aici? Că e un bun român? Nu. Este un bun agent al multinaționalilor străine. Asta e concluzia mea.”