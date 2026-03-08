Mirel Curea critică autoritățile după incidentul Irinei Ponta: Ordinul scelerat nu se execută

Redactorul-șef adjunct al EvZ Mirel Curea a publicat pe pagina personală de Facebook un mesaj extrem de dur, în care vorbește despre „reflexul omului normal de a salva pe cineva aflat în pericol”.

ostarea apare în contextul scandalului public generat de situația Irinei Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, care nu a mai ajuns în avionul organizat pentru repatrierea românilor din Dubai din considerente politice și de „imagine”.

Cazul a izbucnit după ce familia Ponta a acuzat autoritățile române că adolescenta ar fi fost exclusă din procedura de repatriere organizată de Ministerul Afacerilor Externe în timpul crizei provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Potrivit declarațiilor publice ale fostului premier și ale Dacianei Sârbu, fata lor, în vârstă de 17 ani, s-ar fi aflat la Abu Dhabi pentru un interviu universitar și ar fi fost chemată la Consulatul României din Dubai pentru a fi inclusă într-un transport către avionul de repatriere. În ultimul moment, ea ar fi fost scoasă din procedură și nu a mai urcat în cursa spre România.

Victor Ponta a susținut că decizia ar fi fost luată în urma unei intervenții politice, acuzație respinsă de autoritățile române.

Mirel Curea face o comparație între situațiile limită și modul în care ar trebui să reacționeze oamenii aflați în funcții publice.

„Le amintesc sceleraților usereului, că omul normal sare în apa înghețată, ca să salveze un copil, fără să-l întrebe cum îl cheamă. Nu puțini dintre ei, dintre acești oameni întregi, și-au găsit astfel sfârșitul. Eu chiar nu înțeleg de unde pot apărea degenerați care nu pricep că ăsta este reflexul omului normal”, a scris jurnalistul.

În continuarea mesajului, Curea spune că impulsul de a salva pe cineva nu ar trebui condiționat de niciun alt factor.

„În astfel de situații, impulsul de a salva este necondiționat de nimic, nici măcar de instinctul de conservare. Asta, la oamenii care sunt oameni, nu otrepe. Am fost în asemenea situații, nu dezvolt, nu este vorba despre mine. Nu m-am gândit o clipă la mine, a fost reflex. O dată aș fi putut să crăp într-o explozie, altă dată să rămân paralizat într-un scaun cu rotile. Nu de deștept am acționat astfel, și nici de Rambo, pentru că nu-s nici una, nici alta, ci pentru că așa este normal și pentru că Îl am pe Dumnezeu deasupra”, notează Mirel Curea.

În finalul postării, jurnalistul critică și modul în care subalternii Oanei Țoiu, în frunte cu consulul din Dubai, au decis să gestioneze ordinele primite.

În scandalul privind repatrierea românilor din Dubai a fost menționat inclusiv consulul României din Dubai, implicat în coordonarea procedurilor pentru evacuarea cetățenilor români din regiune.

Mirel Curea susține că un funcționar public ar trebui să refuze executarea unui ordin pe care îl consideră nedrept.

„Iar consulului lui pește, atât îi spun: când un om care vrea să se privească senin în oglindă primește un ordin scelerat, pur și simplu nu execută ordinul, indiferent de consecințe. Mai mult, îl și bagă unde trebuie pe cel care care i-a ordonat nemernicia.

Dinu Patriciu, îmi era patron, mi-a dat ordin să-mi dau afară doi colegi. Nu a contat pentru mine că nu-mi era prieten niciunul. Erau doi oameni care munceau cinstit și duceau o pâine acasă.

A doua zi i-am avansat, i-am făcut șefi de secție pe amândoi. Sunt în lista mea ambii. Evident, Patriciu a dat ordin altora să mă de afară pe mine, ceea ce s-a și întâmplat.

Așa se trăiește, băi, agariciule!”, a precizat Mirel Curea.

Situația repatrierii Irinei Ponta a generat o dispută publică între Victor Ponta și Ministerul Afacerilor Externe.

Fostul premier a susținut că fiica sa ar fi fost exclusă din avionul care aducea români din Dubai, în timp ce reprezentanții MAE au afirmat că adolescenta nu figura în listele oficiale de evacuare și nu îndeplinea condițiile administrative pentru îmbarcare. Explicațiile venite din partea MAE sunt contrazise, însă, de cadrul legal, care explică ce obligații au instituțiile în astfel de situații precum cea din Orientul Mijlociu.

În cele din urmă, Irina Ponta a ajuns în România cu un zbor de linie, după ce familia a găsit o altă soluție de transport.