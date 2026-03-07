Victor Ponta formulează acuzații grave după repatrierea fiicei sale din Dubai: Minciuni repetate și rușinoase

Fostul premier al României, Victor Ponta, a publicat sâmbătă un mesaj pe rețelele sociale în care critică modul în care Ministerul Afacerilor Externe al României ar fi gestionat evacuarea fiicei sale din zona Golfului.

Potrivit declarațiilor sale, minora ar fi fost exclusă în ultimul moment dintr-un grup de evacuare organizat pentru cetățeni români, în urma unei decizii pe care o atribuie ministrului de Externe, Oana Țoiu.

Fostul șef al Guvernului susține că fiica sa, aflată la studii în regiune, îndeplinea toate criteriile stabilite de autorități pentru a fi repatriată și că fusese chemată oficial la Consulatul României din Dubai pentru a participa la transportul organizat de statul român.

Potrivit afirmațiilor făcute de Victor Ponta, fiica sa ar fi fost convocată la Consulatul României din Dubai pentru a se alătura unui grup de minori care urmau să fie transportați cu autocarul spre Oman, de unde urma să plece un avion organizat pentru repatriere către București.

Fostul premier susține că situația s-a schimbat în ultimul moment. În postarea sa, acesta afirmă că decizia ar fi venit după o intervenție telefonică a ministrului de Externe.

„Înainte ca Irina să urce în autobuz, alături de ceilalți minori, consulul României a fost sunat direct de către doamna ministru de Externe, Oana Țoiu, care i-a transmis, în mod imperativ, să NU o lase pe Irina să meargă spre Oman, afirmând că aceasta reprezintă «o vulnerabilitate de imagine». Precizez că, la acel moment, Irina îndeplinea toate condițiile impuse chiar de MAE: minoră, fără însoțitor, aflată la studii.”

Victor Ponta mai afirmă că fiica sa fusese inclusă inițial pe lista persoanelor eligibile pentru evacuare și că familia nu ar fi făcut presiuni pentru a obține un loc în avion.

„Revin cu precizarea că a fost chemată și că nu am făcut presiuni ca ea să fie în locul altor copii”, a scris acesta.

În mesajul publicat online, fostul premier respinge și informațiile potrivit cărora fiica sa ar fi încercat să ocupe locul altui minor considerat mai vulnerabil. El susține că aeronava organizată pentru repatriere nu ar fi fost ocupată integral.

„Avionul pe care MAE a anunțat că îl organizează pentru minori neînsoțiți din Oman a zburat spre București cu 14 locuri goale din cele 180 și cu doar 95 de minori (mulți însoțiți), plus adulți. Este evident că sintagma ticăloasă «a încercat să se bage peste rând» este ilogică atâta timp cât nu au fost ocupate toate locurile în avion și cât atâția adulți au călătorit cu acel zbor.”

În același mesaj, Ponta critică modul în care situația a fost prezentată public și susține că declarațiile oficiale ar fi afectat imaginea personalului diplomatic român.

„Minciunile repetate și rușinoase ale purtătorului de cuvânt al MAE, prezentând informații și date parțial adevărate, aruncă o pată nemeritată pe întreg personalul diplomatic și consular românesc, care își face datoria legală și morală cu consecvență și profesionalism.”

Victor Ponta a transmis că fiica sa a ajuns în siguranță în România, fără a oferi detalii suplimentare despre modul în care s-a realizat deplasarea. Postarea sa a generat reacții în spațiul public și pe rețelele sociale, tema repatrierii românilor din regiune fiind intens discutată.

Până la momentul publicării acestor declarații, Ministerul Afacerilor Externe nu a prezentat un punct de vedere oficial detaliat referitor la acuzațiile formulate de fostul premier.

Subiectul rămâne în atenția opiniei publice, în contextul discuțiilor privind procedurile de evacuare și modul de organizare a transportului pentru cetățenii români aflați în zone considerate sensibile.