MAE, despre situația fiicei lui Ponta: Nu apare în sistemul consular și nu putea fi pe listă

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, a declarat că fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta nu figurează în evidențele consulare și nici în sistemul gestionat de MAE pentru situațiile de criză. Potrivit acestuia, în lipsa unei solicitări înregistrate, persoana respectivă nu putea apărea pe nicio listă de evacuare.

Declarațiile au fost făcute în contextul unor întrebări legate de situația Irinei Ponta și de modul în care sunt întocmite listele pentru evacuarea cetățenilor români în situații speciale.

Andrei Țărnea a mai spus că MAE e gestionează situațiile de criză pe baza datelor înregistrate în sistemul consular.

„Doamna de care vorbiți dumneavoastră nu apare în evidențele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situații de criză. Numele doamnei sau cetățeanului la care faceți referință nu apare în sistem și, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”, a precizat purtătorul de cuvânt al MAE.

El a adăugat că documentul principal utilizat în astfel de situații este platforma e-Consulat, unde sunt înregistrate solicitările de asistență consulară: „Documentul cel mai important în acest sens este e-Consulat. În e-Consulat nu există, în niciuna dintre zilele din această criză, o intrare care să se refere la această persoană”.

Reprezentantul MAE a respins afirmațiile potrivit cărora o persoană ar fi fost scoasă de pe o listă sau dată jos dintr-un autocar.

„Nu a fost nimeni dat jos de pe niciun autocar sau scos de pe vreo listă”, a declarat Andrei Țărnea.

El a mai spus că, în astfel de situații, autoritățile române nu lasă niciun minor singur în reprezentanțele consulare: „Sunt mii și sute de alți copii care au rămas acolo. Nu a fost lăsat niciun minor. În niciun consulat al României, de niciunde în lume, în condiții normale sau în condiții de situație specială, niciun minor nu este lăsat acolo sau singur. Niciun minor”, a afirmat purtătorul de cuvânt al MAE, adăugând că afirmația potrivit căreia Irina Ponta ar fi rămas singură la consulat este „factual eronată”.

Potrivit lui Andrei Țărnea, chemarea la consulat pentru evacuare se face pe baza unei liste întocmite din solicitările de asistență consulară depuse de cetățeni: „Chemarea la consulat se face pe baza unei liste, iar lista se face pe baza unor solicitări consulare. Nu poți să chemi pe o listă prioritară persoane care nu apar înregistrate ca având o solicitare. Consulii sunt obligați să cheme la un zbor de evacuare sau să aducă la un zbor de evacuare persoane care apar în acest sistem și în listele de solicitări”.

Andrei Țărnea a afirmat că România a reușit să îmbarce în aeronava de evacuare toți cetățenii români care figurau în planul de zbor stabilit pentru acel transport.

„România și-a dus toți cetățenii care existau în planul de zbor pentru acest avion la aeronavă, deci nu există niciun cetățean care a fost în planul de zbor comunicat de România care să nu fi fost la bord. În condițiile în care celelalte state membre ale Uniunii Europene nu au reușit să-și aducă cetățenii la aeroport, mecanismul european permite înlocuirea cu cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Atunci un cetățean a putut să intre suplimentar pe aceste locuri, dar a intrat pe locurile alocate Uniunii Europene, nu pe locurile alocate în mod normal României”, a explicat Andrei Țărnea.