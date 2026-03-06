Fiica lui Victor Ponta s-a întors în țară. Daciana Sârbu, decisă să urmeze calea legii: N-o să mǎ oprească nimic

Din cuprinsul articolului Fiica lui Victor Ponta a ajuns în România

După ce a fost scoasă de pe lista repatriaților, fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu a ajuns în România. Fostul premier a acuzat-o pe Oana Țoiu că l-a sunat pe consulul din Dubai și i-ar fi cerut să o dea jos din autocarul care urma să o ducă la aeroport. În urma incidentului, Daciana Sârbu a anunțat că îi va face plângere penală ministrului de Externe.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, ea a povestit că a simțit disperarea, furia și frustrarea unei mame care se teme pentru fiica ei.

„Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe langa disperare, furia și frustrarea unei mame careia I se ia speranta ca I se intoarce copilul acasa și am reacționat”, a arătat fosta parteneră a lui Victor Ponta.

Daciana Sârbu a afirmat că ar fi putut să păstreze tăcerea, așa cum a mai făcut în trecut când s-a simțit nedreptățită, sau să treacă peste acest episod. Totuși, a explicat că nu ar fi fost corect față de fiica sa, Irina, și a subliniat că nici valul de ură și minciunile lansate împotriva sa nu o vor opri să apeleze la calea legală.

„ Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții. Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile. N-o să mǎ oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi”, a adăugat ea.

Plângere împotriva ministrului de Externe

La finalul mesajului, Daciana Sârbu le-a mulțumit românilor care și-au arătat susținerea față de familia ei în aceste zile.

„Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe, Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai putin singură”, a transmis Daciana Sârbu, pe Facebook.

Ponta, acuzații la adresa ministrului de Externe

Fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe ministra de Externe, Oana Țoiu, că ar fi intervenit pentru ca fiica sa, care va împlini 18 ani la finalul acestei luni, să nu fie inclusă pe lista pasagerilor unui avion de repatriere din Dubai.

„Da, a dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul spre București, deși e minoră și este singură acolo. A țipat la consul că fata e o «vulnerabilitate» și că îi interzice să o urce în avion! Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a declarat Ponta.

Și fosta soție a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, a confirmat situația pentru Antena3, menționând că fiica lor a fost coborâtă din autocarul care transporta pasagerii din Dubai către Oman, de unde urma să decoleze zborul.

„Avionul are 190 de locuri, înțeleg că sunt 28 de copii, nu știu ce s-a întâmplat, decât că am fost anunțată că nu mai pleacă. Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate pentru că are acest nume”, a declarat Sârbu.

Potrivit declarației sale de avere, Victor Ponta deține un apartament în Dubai, achiziționat în 2022.

Ministra Oana Țoiu a confirmat că a existat o discuție cu consulul din Emirate despre „respectarea criteriilor, atât pentru prezența în autocar cât și în avion”, dar a subliniat că nu a luat decizii individuale. „Nu există de la ministrul de Externe al României nicio decizie privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul legat de apartenenţa politică a părinţilor”, a declarat aceasta.

Țoiu a explicat că prioritățile stabilite pentru repatriere includ cazurile medicale cu grad ridicat de risc și grupurile școlare de copii neînsoțiți, iar ordinea ține cont și de vârsta minorilor, copiii foarte mici având prioritate față de adolescenții apropiați de vârsta majoratului.