Nu este vorba despre fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu! Ci despre un copil minor, dat jos din autocar, fără explicații

România traversează încă un moment în care vedem cum autoritățile române au comis un abuz revoltător chiar asupra unui minor român aflat într-o zonă de conflict. O decizie politică stupidă, incorectă și ilogică.

În centrul furtunii se află Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, despre care am aflat că, deși era minoră, neînsoțită și eligibilă pentru evacuare, a fost scoasă din autocarul care urma să o ducă spre cursa de repatriere.

Acuzațiile lansate în direct sunt de o gravitate ieșită din comun și lovesc în Ministerul de Externe, în ministrul Oana Țoiu. Dacă se confirmă, cazul nu mai este doar unul de scandal mediatic, ci o problemă de stat, cu potențiale consecințe penale. Dar arată și mlaștina (i)morală în care ne zbatem, zi de zi...

Nu este despre Victor Ponta. Nu este despre Daciana Sârbu. Nu este despre războaie politice, despre tabere, despre ură, despre revanșe și despre calcule mărunte de partid. Este despre un copil. Despre un minor care a fost urcat într-un autocar cu speranța că pleacă spre siguranță și care, într-o clipă, a fost dat jos fără explicații, fără omenie, fără o mână întinsă, fără o vorbă care să aline spaima.

Aici este adevărata ruptură morală. În clipa în care statul ajunge să se poarte așa cu un copil, orice justificare administrativă devine inutilă, iar orice discurs politic sună gol, rece și rușinos.

Un copil nu are partid. Un copil nu are vină. Un copil nu trebuie să plătească niciodată nota de plată a conflictelor dintre adulți.

Există momente în care politica încetează să mai fie ticăloasă și devine pur și simplu inumană. Acesta este unul dintre ele. Un copil nu poartă vina părinților, nu răspunde pentru numele pe care îl are, nu trebuie să fie niciodată ținta mizeriei vărsate din luptele adulților. Să cobori un minor din autocar și să-l lași fără o explicație limpede înseamnă să calci în picioare nu doar orice regulă de bun-simț, ci însăși ideea de Stat.

Din acel moment, nu mai e vorba despre o eroare, ci despre o rușine. Iar rușinea aceasta nu se spală nici cu comunicate, nici cu tăceri, nici cu solidarități de partid. Se lipește de toți cei care au știut, au tăcut și au crezut că un copil poate fi tratat ca o piesă dispensabilă într-o vendetă politică.

Potrivit relatărilor prezentate public de părinții ei, Irina Ponta, în vârstă de 17 ani, s-ar fi aflat la Abu Dhabi, unde studiază, și ar fi fost introdusă în mecanismul de evacuare destinat cetățenilor români vulnerabili. Este vorba despre minori și persoane cu probleme medicale, adică exact categoriile care aveau prioritate la repatriere.

Tânăra ar fi fost anunțată din timp că urmează să fie preluată și transportată către Oman, de unde un zbor special trebuia să decoleze spre Europa. Totul părea clarificat. Procedura fusese parcursă. Numele exista pe listă. Confirmarea venise. Numai că, în ultimul moment, totul s-ar fi schimbat.

Aici începe partea care a inflamat opinia publică: Irina Ponta ar fi fost deja urcată în autocarul de evacuare și apoi dată jos.

Acuzațiile mamei, Daciana Sârbu, au susținut că excluderea fetei din cursa de evacuare ar fi venit în urma unei intervenții de la București. S-a spus explicit că ministrul de Externe, Oana Țoiu, ar fi cerut telefonic scoaterea fetei de pe listă.

Daciana Sarbu: „Irina este minoră până împlinește 18 ani – așa e legal! Irina nu este rezident în UAE. Eu nu am vorbit cu nimeni, ei au chemat-o la Consulat să o ducă la zborul de Oman pentru că am anunțat consulatul de sâmbătă că e acolo și că îmi doresc să o aduc înapoi cât mai repede cum au făcut atâția români până li s-a mai răspuns la telefon. Zborul este pe jumătate gol, deci nu lua locul nimănui.”

Explicațiile Oanei Țoiu au fost vagi și deloc tranșante. De om vinovat...

Victor Ponta a oferit o declarație în care susține că fiica sa îndeplinea toate condițiile legale pentru a fi evacuată. Potrivit fostului premier, Irina se afla la campusul universitar din Abu Dhabi, nu era în vacanță, era minoră și nu era însoțită de niciun părinte.

Mai mult, Ponta a insistat că nici el, nici Daciana Sârbu nu au intervenit pentru un tratament preferențial. În versiunea sa, fiica lui nu a fost „băgată în față”, ci a urmat procedura standard, fiind chemată la consulat după ce fusese confirmată pe listă.

Acesta a mai afirmat că Irina ar fi fost singurul copil scos din dispozitivul de evacuare, deși se încadra în categoria de prioritate. A susținut și că alte persoane ar fi urcat în locul ei, inclusiv familii cu copii aflați în vacanță. Astfel cazul capătă o dimensiune devastatoare.

Mai ales că răspunsul consulului de la Dubai, oferit Gândul, este lămuritor: Nu îmi pasă!