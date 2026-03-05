Cine este Viorel Badea, consulul României în Dubai, responsabil de repatrierea românilor, inclusiv de fata lui Ponta

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, nu a dat un răspuns tranșant dacă a sunat sau nu la Consulatul român din Dubai ca să nu fie îmbarcată fiica minoră a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. A spus doar că la consulat există criterii clare după cum se face trierea persoanelor pentru îmbarcare și repatriere.

Dar cine este consulul României în Dubai, despre care se spune doar că e „fost senator PNL”?

Consulul Viorel Badea este primul care le-a spus românilor cum să se descurce pe perioada atacurilor iranienilor în Emirate. El a postat pe 28 februarie, pe pagina sa de Facebook, informații și instrucțiuni pentru cei care se aflau în zonă.

„În contextul escaladării tensiunilor militare din Iran și al evoluțiilor de securitate din regiune, recomandăm cetățenilor români aflați în Emiratele Arabe Unite și Regatul Bahrain să mențină o stare de vigilență sporită.

Vă recomandăm să urmăriți constant sursele oficiale de informare, precum și canalele de comunicare ale Ambasadei și Consulatului General pe rețelele sociale, pentru actualizări și notificări. Ambasada monitorizează în permanență evoluția situației.

De asemenea, vă recomandăm să rămâneți în locuințe pe cât posibil, să evitați deplasările neesențiale și zonele aglomerate sau considerate sensibile.

Având în vedere că, în funcție de evoluțiile de securitate, există posibilitatea închiderii spațiului aerian, respectiv pot apărea anulări și/sau amânări de zboruri, recomandăm să fiți pregătiți pentru întreruperi de zbor/ schimbări de rută și să aveți documente/rezervări la îndemână; să mențineți legătura cu reprezentanții companiilor aeriene pentru informații actualizate cu privire la situația zborurilor.

În caz de urgență:

Cetățenii aflați în Abu Dhabi pot contacta Ambasada la numărul: +971 56 664 3975

Cetățenii din Dubai și din Emiratele de Nord pot contacta Consulatul General la numărul: +971 50 937 4516

Reamintim importanța înregistrării prezenței la consulat, prin intermediul platformei: https://econsulat.ro/CetateniRomaniInregist.../Inregistreaza”.

Acestea au fost primele informații oficiale care au ajuns la românii aflați acolo, care nu știau la acel moment ce se întâmplă și să acceseze site-ul MAE.

Despre incidentul cu Irina Ponta, fata fostului premier, consulul general Viorel Riceard Badea nu a făcut nicio comunicare.

Cine este consulul Viorel Badea?

Viorel Badea a intrat în Partidul Național Liberal la scurt timp după revoluție. Era student și a fost destul de des în atenția presei din acea vreme, ca un simpatizant al liderilor Radu Câmpeanu (PNL) și Corneliu Coposu (PNȚCD).

În anii 90 s-a apropiat de Diaspora românească, fiindcă mulți tineri români emigraseră după mineriadele din acei ani. A lucrat și la Guvern la Departamentul de relații cu Diaspora, devenind un vizibil om politic pentru țările din Europa.

În 2013, senatorul Viorel Badea a fost ales în funcţia de preşedinte al Biroului Politic al PNL Diaspora în urma votului exprimat la Milano, în cadrul Comitetului de coordonare a filialei, reunit în şedinţă de alegeri.

A avut un conflict cu filialele PDL din Italia si Germania, care îl preferau pe Vasile Blaga. Lui Badea i se reproșa că a trecut pe lista de delegați la congresul prin care PNL fuziona cu PDL persoane despre care nu se știa dacă sunt sau nu membri.

În legislatura 2016-2020, Viorel Badea a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Libaneză, Sultanatul Oman și Emiratele Arabe Unite. Din acest motiv, în anul 2023, Badea a fost numit consul general al României în Dubai.

La alegerile din PNL din anul 2021, partidul a avut o mica sincopă la filiala PNL Diaspora. Acolo candida un singur liberal – Viorel Badea, membru în echipa lui Ludovic Orban și preşedinte al Comisiei de cultură din Senat. Un scandal a izbucnit și la alegerile din Milano, unde Ludovic Orban a câștigat în defavoarea lui Florin Cîțu.

Așa cum am precizat, în anul 2023, Viorel Riceard Badea a fost numit consul general al României în Dubai, la propunerea MAE. Este în vârstă de 57 de ani.