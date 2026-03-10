Politica

Gabriela Firea critică proiectul de buget și anunță o decizie a PSD duminică

Gabriela Firea. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Proiectul de buget pe 2026 este considerat de europarlamentarul PSD Gabriela Firea „inacceptabil în forma actuală” și „revoltător”, având în vedere că până în luna martie nu a fost adoptat. Ea susține că, deși social-democrații erau pregătiți cu proiecte și cifre înainte de începutul anului, Executivul a aplicat „măsuri arbitrare”, care contravin înțelegerilor din Coaliție.

Firea, despre proiectul de buget

Firea mai spune că Pachetul de Solidaritate trebuie finanțat integral și respinge orice reducere a drepturilor persoanelor vulnerabile.

„Este strigător la cer să nu se găsească 119 lei/lună pentru copiii cu handicap, în timp ce se acordă deduceri de 400 euro/an pentru jucătorii la bursă!”, a afirmat Firea.

Investițiile în comunități, prin programe precum Angel Saligny, CNI și PNDL, reprezintă „motorul dezvoltării locale”, iar fără acestea „România stagnează”, mai arată ea.

Critici legate de împărțirea banilor

Firea mai spune că bugetele locale trebuie să fie cel puțin la nivelul anului trecut și că „salariul minim trebuie să crească de la 1 iulie și să se regăsească în proiectul bugetului”.

Europarlamentarul a amintit că PSD va face duminica viitoare bilanțul celor opt luni în care Bolojan a condus Executivul.

„La Consiliul Politic Naţional, mii de lideri PSD vor decide viitorul nostru politic. PSD nu va ceda pentru că vrem să protejăm puterea de cumpărare a românilor”, a adăugat Gabriela Firea.

Proiectul de buget a stârnit tensiuni în coaliție

Reprezentanții PSD, USR și UDMR au contestat introducerea în proiectul de buget a unui mecanism care să acopere, din fondurile comunităților, restanțele Primăriei Capitalei. În urma criticilor liderilor de partide, premierul a solicitat eliminarea amendamentului, iar primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avertizat că Bucureștiul ar putea ajunge în incapacitate de plată.

În același timp, președintele USR, Dominic Fritz, acuză PSD că adoptă abordarea „ori totul, ori nimic” în privința pachetului de ajutoare sociale, fără a arăta sursa finanțării. El susține că politicile PSD din trecut au dus la creșterea prețurilor și au afectat persoanele cu venituri mici, pe care partidul spune că le protejează.

Liderul USR a mai spus că formațiunea sa va vota legea bugetului de stat atunci când aceasta va fi pusă la vot în Parlament, dar nu poate garanta că PSD va face același lucru. Senatorul liberal Lucian Rusu avertizează că „dansul pe sârmă” al PSD pe tema bugetului este periculos și că orice amânare poate afecta marile proiecte de infrastructură din Moldova. El a explicat că România nu are nevoie de instabilitate politică și că amânarea adoptării bugetului va avea consecințe „dureroase”.

