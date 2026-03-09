Politica

Proiectul de buget pe 2026 va fi publicat marți de Finanțe. Programul anunțat de coaliția de guvernare

Guvernul României. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Coaliția de guvernare a decis luni ca Ministerul Finanțelor să publice cel târziu marți, 10 martie, proiectul de buget pentru 2026, care urmează să fie adoptat în ședința de Guvern din această săptămână și apoi trimis Parlamentului, potrivit unui comunicat oficial al PNL.

Ce prevede bugetul pe 2026

-Investiții: 165,8 miliarde lei, peste 8% din PIB, cu 27 miliarde lei mai mult față de 2025 (138 miliarde lei);

-Resurse pentru UAT-uri: 9 miliarde lei suplimentar, prin taxele și impozitele locale și transferuri de la bugetul de sta;

-Venituri totale estimate: 738 miliarde lei, 36,1% din PIB (cash);

-Cheltuieli totale estimate: 865 miliarde lei, 42,3% din PIB (cash);

-Deficit bugetar: 127,7 miliarde lei, 6,2% din PIB (cash).

Bugetul pe 2026. Sorin Grindeanu a prezentat cele trei condiții pe care le impune PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, după ședința Biroului Permanent Național, că a convocat pentru duminică Consiliul Politic Național pentru a stabili poziția partidului față de proiectul de buget 2026.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video

Grindeanu a precizat că a primit duminică seară proiectul de buget de la ministrul Finanțelor și l-a transmis colegilor de partid. El a subliniat că, la prima vedere, documentul nu include integral pachetul de solidaritate și nu pare să fie bugetată creșterea salariului minim, convenită anterior în coaliție.

Liderul PSD a enumerat cele trei condiții majore pe care partidul le va susține pentru votul în Parlament:

-Implementarea pachetului de solidaritate și menținerea finanțării proiectelor sociale;

-Finanțarea proiectelor locale și naționale (Anghel Saligny, PNDL, proiecte prin CNI) la nivelul anului 2025;

-Menținerea taxelor și impozitelor la nivelul actual, ajustând doar pentru creșterile locale convenite.

Despre rămânerea PSD la guvernare

Grindeanu a mai vorbit despre prioritizăarea cheltuielilor sociale: „De ce să finanțez deducerea de 400 de euro pentru cineva care joacă pe bursă și să nu pot finanța indemnizația pentru copiii cu dizabilități de la 80 la 190 lei?”

Întrebat dacă în Consiliul Politic Național va fi discutată rămânerea PSD la guvernare, Grindeanu a răspuns negativ, explicând că decizia coaliției a fost deja consultată și votată și la nivelul Consiliilor Politice Județene, cu aproape 5.000 de participanți.

