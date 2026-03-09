PSD, nemulțumiri legate de forma actuală a bugetului. Creșterea, scoasă din calcule. Anunțul făcut de Grindeanu

Reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD) au o serie de nemulțumiri legate de forma actuală a bugetului. Pentru a pune la punct otoate detaliile legate de poziția partidului, Sorin Grindeanu a anunțat că duminica viitoare are loc Consiliu Politic Național.

Potrivit acestuia, proiectul de buget a fost trimis către cei din coaliție aseară de ministrul Finanțelor, însă există câteva aspecte care, la prima vedere, par să nu fie incluse în pachetul de solidaritate, inclusiv creșterea salariului minim.

Grindeanu a menționat că o discuție separată vizează situația Bucureștiului.

„În mod evident, pe ordinea de zi au fost discuții legate de buget, despre propunerile PSD pe proiectul de buget și discuții interne legate de organizare. Duminică viitoare vom avea un Consiliu Politic Național în care vom discuta despre poziția noastră vizavi de buget.

Proiectul de buget a fost trimis aseară de către ministrul Finanțelor. Sunt câteva lucruri care, la prima vedere, par a nu fi prinse vizavi de pachetul de solidaritate. La prima vedere, pare că nu e prinsă nici creșterea salariului minim, care a fost convenită în pachetul de măsuri. (…) O discuție aparte este legată de București. De aceea l-am chemat pe Daniel Băluță astăzi. Nu doar Bucureștiul este plin de datorii”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a afirmat că PSD a aprobat un mandat pentru susținerea a trei direcții: pachetul de solidaritate, proiectele de investiții locale – Anghel Saligny și PNDL – și menținerea nivelului taxelor și impozitelor la cel de anul trecut.

„Nu ne-am gândit că salariul minim nu e prins, credeam că sunt lucruri pe care le-am depășit. O să vedem dacă se mai adaugă ceva la cele trei puncte”, a arătat el.

Sorin Grindeanu a mai spus că nu va susține proiectul de buget dacă ajutorul pentru pensionari nu va fi stabilit la 1.000 de lei. Liderul PSD a explicat că acest sprijin financiar va fi acordat tuturor pensionarilor care încasează pensii de până la 3.000 de lei.

În ședința de săptămâna trecută a coaliției, Sorin Grindeanu le-a transmis celorlalți lideri că PSD nu va bloca negocierile și că, odată finalizate discuțiile, miniștrii partidului vor aviza proiectul de buget.

Proiectul, odată aprobat de Guvern, va ajunge în Parlament, unde senatorii și deputații vor putea depune amendamente. Ulterior, într-o nouă ședință la Guvern, premierul Ilie Bolojan și miniștrii vor analiza modificările și vor decide care dintre amendamente vor fi acceptate. Forma finală a bugetului se va întoarce apoi în Parlament pentru votul final.

Grindeanu a avertizat că, dacă parlamentarii PSD aleg să nu susțină proiectul, coaliția nu va avea suficiente voturi pentru adoptarea bugetului.