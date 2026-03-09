PSD, ultimele consultări legate de bugetul pe 2026. Cum vede Grindeanu ținerea sub control al prețului carburanților

Update 11:01.

După ce reprezentanții Guvernului au anunțat că au cinci scenarii legate de prețurile carburanților, reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD) se întâlnesc din nou la masa discuțiilor. Înainte de a intra în ședință, Sorin Grindeanu a declarat că premierul Ilie Bolojan ar trebui să ofere detalii în acest sens. De asemenea, liderul PSD a afirmat că a primit forma bugetului pentru 2026 duminică seara.

„Probabil prim-ministrul ar trebui sa facă o informare pe aceasta temă”, a declarat liderul social-democrat.

Întrebat despre sondajul făcut pe canalul său de Facebook Messenger în care își întreba susținătorii daca premierul ar trebui inlocuit dupa aprobarea bugetului Grindeanu a explicat că acesta nu are legătură cu discuțiile de partid.

Guvernul analizează cinci scenarii pentru evoluția prețurilor la țiței și carburanți, cu scopul de a împiedica depășirea pragului de 10 lei pe litru în România, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei, la Antena 3 CNN. Oficialul a arătat că Executivul ia în calcul reducerea temporară a taxelor și accizelor, pe durata conflictului din Orientul Mijlociu, iar o decizie finală ar putea fi luată săptămâna viitoare.

„Statul are pe masă 5 scenarii în funcție de cum continuă aceste evoluții. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a declarat că, în opinia sa, Guvernul trebuie să ia o decizie chiar săptămâna viitoare pentru a preîntâmpina creșterea prețului carburanților la 10 lei/litrul.

Ministrul Energiei a spus că aceste scenarii presupun ca statul să își reducă o parte din venituri, adică să micșoreze accizele și taxele care compun aproape 70% din prețul final al carburanților, „pe o perioadă limitată de timp până când vom reveni la normal după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu.”

Bogdan Ivan a subliniat însă că în România prețurile la carburanți au crescut mai puțin, în săptămâna care s-a încheiat, decât în alte țări europene.

În ultimii cinci ani, în România, accizele și TVA-ul au crescut mai mult decât prețul țițeiului. În același timp, am importat tot mai puțin țiței și tot mai multă motorină. Așadar, prețurile din România suferă și după explozia prețului țițeiului din cauza războiului din Orientul Mijlociu, dar și pentru cum evoluează motorina pe piețele europene.

PSD a propus un pachet social care prevede majorări pentru pensionari, eliminarea contribuției CASS pentru mamele aflate în concediu medical și pentru văduvele de război, precum și creșterea alocațiilor pentru copiii cu handicap.

În replică, premierul Ilie Bolojan a sugerat ca acest ajutor să fie destinat doar pensionarilor cu pensii sub 2.000 de lei, iar suma acordată să fie fixă, de 2.000 de lei.