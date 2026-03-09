BPN al PSD se reunește pentru a discuta bugetul pe 2026 și blocajul din coaliție

Biroul Permanent Național al Partidul Social Democrat (PSD) urmează să se reunească luni, 9 martie 2026, începând cu ora 10:00, la sediul central al formațiunii din Șoseaua Kiseleff din București.

Întâlnirea are loc în contextul tensiunilor apărute în coaliția de guvernare după ce negocierile privind forma finală a bugetului de stat pentru anul 2026 nu au dus la un acord între partidele aflate la putere.

Discuțiile interne din cadrul PSD sunt programate după cea mai recentă rundă de negocieri dintre liderii coaliției, desfășurată miercuri, 4 martie, la Palatul Victoria. Ședința a fost convocată de premierul Ilie Bolojan și a durat aproximativ trei ore, însă participanții nu au ajuns la o înțelegere asupra proiectului de buget.

Potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții partidelor implicate, liderii coaliției au plecat de la întâlnire doar cu o schiță a bugetului, document elaborat de Ministerul Finanțelor, care urma să fie analizat ulterior de fiecare formațiune politică.

Pe agenda reuniunii conducerii PSD se află evaluarea situației negocierilor privind bugetul pe 2026 și stabilirea poziției partidului pentru etapele următoare ale discuțiilor din coaliția de guvernare.

Reprezentanții PSD au reacționat la scurt timp după încheierea întâlnirii de la Palatul Victoria. Într-un comunicat transmis la aproximativ două ore de la finalul discuțiilor, formațiunea a criticat modul în care premierul a gestionat negocierile privind proiectul de buget.

Potrivit comunicatului, social-democrații îl acuză pe premier de o atitudine „inflexibilă” și „sfidătoare”. PSD susține că în proiectul de buget ar fi fost incluse în mod deliberat prevederi care contravin solicitărilor formulate anterior de liderii partidelor ce asigură majoritatea parlamentară.

„Premierul a inclus deliberat în proiectul de buget prevederi care contravin solicitărilor anterioare ale liderilor partidelor care îi asigură sprijin parlamentar”, se arată în comunicatul transmis de partid.

În urma criticilor formulate de PSD, premierul Ilie Bolojan a oferit un punct de vedere privind desfășurarea negocierilor din coaliție. Acesta a susținut că există diferențe între discuțiile purtate în cadrul ședințelor oficiale și declarațiile publice ulterioare.

Potrivit premierului, reprezentanții PSD ar fi fost de acord, în timpul discuțiilor, cu o serie de propuneri incluse în proiectele analizate, însă ulterior au apărut poziții diferite în spațiul public.

„PSD ar fi de acord în ședință cu multe dintre proiecte, dar ulterior apar declarații contradictorii în mass-media sau pe rețelele sociale”, a declarat premierul.

În paralel cu reuniunea conducerii partidului, PSD a inițiat și o consultare internă adresată membrilor formațiunii. Prin acest demers, partidul încearcă să evalueze poziția organizațiilor și a membrilor față de actuala configurație politică a guvernării.

Consultarea vizează două întrebări principale: dacă membrii PSD îl mai susțin pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru sau dacă ar prefera desemnarea unui alt reprezentant al Partidul Național Liberal (PNL) pentru această poziție. De asemenea, social-democrații sunt întrebați dacă Uniunea Salvați România (USR) ar trebui să rămână în actuala formulă guvernamentală.

În pofida blocajului din ultima rundă de negocieri, reprezentanții partidelor aflate la guvernare au anunțat că își propun ca proiectul bugetului de stat pentru 2026 să fie publicat în procedură de transparență decizională până la finalul săptămânii viitoare.

Publicarea proiectului ar urma să permită analizarea documentului de către instituții, organizații și opinia publică, înainte de transmiterea sa în Parlament pentru dezbatere și adoptare.

Situația negocierilor din coaliție și rezultatul discuțiilor din cadrul reuniunii Biroului Permanent Național al PSD ar putea influența calendarul final al aprobării bugetului pentru anul 2026.