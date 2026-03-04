Politica

Discuțiile pe buget, considerate neîncheiate de PSD. Partidul, nemulțumit de poziția lui Bolojan 

Comentează știrea
Discuțiile pe buget, considerate neîncheiate de PSD. Partidul, nemulțumit de poziția lui Bolojan Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

PSD nu consideră încheiate discuțiile pe buget, în contextul în care premierul Ilie Bolojan acceptă doar jumătate dintre măsurile propuse prin pachetul de solidaritate și vrea să reducă la jumătate investițiile locale față de nivelul din 2025, potrivit unor surse din PSD, citate de News.ro.

Măsurile propuse de PSD

Potrivit sursei citate anterior, Bolojan a propus un buget care prevede reducerea la jumătate a investițiilor locale față de nivelul din 2025. În plus, premierul acceptă doar jumătate dintre măsurile propuse de PSD prin pachetul de solidaritate, la capitolul finanțare.

De asemenea, PSD a propus ca bugetul pentru 2026 să acorde prioritate proiectelor comunităților, să fie finanțat integral pachetul de solidaritate și să fie împărțite echitabil taxele locale majorate, astfel încât unitățile administrativ-teritoriale să păstreze resurse și să nu mai rămână fără bani, așa cum s-a întâmplat anul trecut.

Partidul, nemulțumit de poziția lui Bolojan

PSD consideră inacceptabil faptul că Bolojan nu ia în considerare propunerile partidului. În timpul ședinței a avut loc și un schimb de replici, după ce liberalii au spus că discuțiile pe buget s-au încheiat și că proiectul va fi trimis săptămâna viitoare în Parlament.

Sute de profesori au demisionat din învățământ în patru luni, ca urmare a Legii Bolojan
Sute de profesori au demisionat din învățământ în patru luni, ca urmare a Legii Bolojan
Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein
Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein

„Asta considerați dumneavoastră că aţi închis. Pachetul de solidaritate nu este agreat şi este inacceptabil, în această formă. Aţi dat bani pentru bogaţi, dar pentru persoanele vulnerabile nu mai sunt bani”, a afirmat liderul PSD Sorin Grindeanu, potrivit sursei citate.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video

Proiectul de buget ar urma să fie trimis în Parlament săptămâna viitoare

Coaliția a decis ca proiectul de buget să fie trimis în Parlament săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice și după ce va trece de ședința de Guvern și de Consiliul Economic și Social, potrivit unor surse din PNL.

Potrivit discuțiilor, pachetul social ar urma să primească o alocare bugetară similară cu cea din anul precedent, iar resursele suplimentare necesare extinderii unor programe sociale vor fi identificate, în principal, din fonduri europene. În plus, Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” va primi sume suplimentare față de cele prevăzute inițial.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:34 - Sute de profesori au demisionat din învățământ în patru luni, ca urmare a Legii Bolojan
16:29 - Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein
16:20 - Elevii și profesorii români blocați în Dubai, ajutați de Cosmin Olăroiu 
16:12 - Fenomenele meteo din luna februarie au atins un record care data din 1959. Ce s-a întâmplat în Franța
16:06 - Discuțiile pe buget, considerate neîncheiate de PSD. Partidul, nemulțumit de poziția lui Bolojan 
15:59 - Veste importantă pentru locuitorii din Constanța. Primăria a dat undă verde unui nou proiect

HAI România!

Trump s-a temut pentru viața lui și a declanșat războiul din Iran. Cel puțin un atentat care l-a vizat a fost comandat de la Teheran
Trump s-a temut pentru viața lui și a declanșat războiul din Iran. Cel puțin un atentat care l-a vizat a fost comanda...
Istoria si Cultura unui popor ancestral: Iranul
Istoria si Cultura unui popor ancestral: Iranul
Grumaz, SRS, Turcescu
Grumaz, SRS, Turcescu

Proiecte speciale