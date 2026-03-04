Discuțiile pe buget, considerate neîncheiate de PSD. Partidul, nemulțumit de poziția lui Bolojan 

PSD nu consideră încheiate discuțiile pe buget, în contextul în care premierul Ilie Bolojan acceptă doar jumătate dintre măsurile propuse prin pachetul de solidaritate și vrea să reducă la jumătate investițiile locale față de nivelul din 2025, potrivit unor surse din PSD, citate de News.ro.

Potrivit sursei citate anterior, Bolojan a propus un buget care prevede reducerea la jumătate a investițiilor locale față de nivelul din 2025. În plus, premierul acceptă doar jumătate dintre măsurile propuse de PSD prin pachetul de solidaritate, la capitolul finanțare.

De asemenea, PSD a propus ca bugetul pentru 2026 să acorde prioritate proiectelor comunităților, să fie finanțat integral pachetul de solidaritate și să fie împărțite echitabil taxele locale majorate, astfel încât unitățile administrativ-teritoriale să păstreze resurse și să nu mai rămână fără bani, așa cum s-a întâmplat anul trecut.

PSD consideră inacceptabil faptul că Bolojan nu ia în considerare propunerile partidului. În timpul ședinței a avut loc și un schimb de replici, după ce liberalii au spus că discuțiile pe buget s-au încheiat și că proiectul va fi trimis săptămâna viitoare în Parlament.

„Asta considerați dumneavoastră că aţi închis. Pachetul de solidaritate nu este agreat şi este inacceptabil, în această formă. Aţi dat bani pentru bogaţi, dar pentru persoanele vulnerabile nu mai sunt bani”, a afirmat liderul PSD Sorin Grindeanu, potrivit sursei citate.

Coaliția a decis ca proiectul de buget să fie trimis în Parlament săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice și după ce va trece de ședința de Guvern și de Consiliul Economic și Social, potrivit unor surse din PNL.

Potrivit discuțiilor, pachetul social ar urma să primească o alocare bugetară similară cu cea din anul precedent, iar resursele suplimentare necesare extinderii unor programe sociale vor fi identificate, în principal, din fonduri europene. În plus, Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” va primi sume suplimentare față de cele prevăzute inițial.