Sorin Grindeanu, audiat în calitate de martor la Curtea de Apel București într-un dosar ANRP

Din cuprinsul articolului Dosarul ANRP în care este audiat Grindeanu

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a fost citat marți, 3 martie 2026, la Curtea de Apel București, în calitate de martor, în dosarul în care Claudița Selavărdeanu, fost vicepreședinte al ANRP, este judecată pentru transmiterea unor informații nedestinate publicității.

Potrivit informațiilor din dosar, Grindeanu a fost citat ca martor după ce numele său a fost menționat de o persoană implicată în anchetă, care ar fi încercat să obțină foloase politice sau beneficii legate de dosarele de despăgubire.

Dosarul Claudiței Selavărdeanu vizează perioada 16 noiembrie 2017 - 18 decembrie 2019, când aceasta ar fi colectat date personale și patrimoniale din 494 de dosare ANRP și le-ar fi transmis unui om de afaceri. Informațiile ar fi fost folosite pentru a face oferte de cumpărare a drepturilor de despăgubire sub valorile aprobate.

Potrivit DNA, o parte din informații ar fi ajuns și la o avocată, iar folosirea acestora ar fi generat foloase necuvenite de aproximativ 8,9 milioane de lei. Procurorii au cerut menținerea măsurilor asigurătorii și trimiterea cauzei spre judecare la Curtea de Apel București.

În rechizitoriu este menționat și un episod de trafic de influență, în care un alt inculpat ar fi lăsat să se creadă că poate interveni pe lângă premierul de atunci și alți decidenți pentru urgentarea aprobării unui dosar ANRP de 18,941 milioane de euro.